México celebra que T-MEC se mantenga hasta 2036; ven oportunidad para atraer inversiones

El T-MEC seguirá vigente hasta 2036, despejando definitivamente los temores de una salida de Estados Unidos. Así lo confirmó este jueves 2 de julio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien anticipó un repunte histórico en las inversiones para México gracias a la certidumbre comercial en Norteamérica.

La confirmación fortalece el panorama para el país al ofrecer mayor certeza a las empresas que buscan establecer o ampliar operaciones en la región, en un contexto marcado por el impulso al nearshoring y la reorganización de las cadenas de suministro.

El T-MEC se mantiene hasta 2036: Fin a la incertidumbre comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró este jueves que se haya despejado la "incertidumbre" sobre una eventual salida de Estados Unidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que Washington confirmara que el acuerdo permanecerá vigente bajo los términos establecidos.

"La mayor incertidumbre habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar; lo que debemos esperar es otra cosa", dijo durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario explicó que el tratado continuará operando bajo las reglas actuales mientras los tres socios avanzan en el proceso de revisión previsto en el propio mecanismo comercial.

Nearshoring: La gran oportunidad de inversión para México

Ebrard aseguró que la continuidad del acuerdo y la estrategia de relocalización productiva en Norteamérica podrían traducirse en mayores inversiones para México durante los próximos años.

Según explicó, la revisión anual del tratado, cuya primera etapa comenzará el próximo 20 de julio con la visita de una delegación estadounidense, debe entenderse como un mecanismo para resolver diferencias y fortalecer la integración regional, no como un factor de incertidumbre para las empresas.

"Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante en estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico", afirmó.

Asimismo, consideró que la apuesta de Estados Unidos por producir más bienes dentro de Norteamérica y reducir su dependencia de otras regiones abrirá nuevas oportunidades para el país.

"Lo que estoy previendo es que vamos a tener, más bien, un flujo más grande de inversión", sostuvo.

El secretario agregó que la decisión de Estados Unidos de no extender por ahora el acuerdo responde al proceso de revisión de las relaciones comerciales internacionales impulsado por el presidente Donald Trump.

"Lo que nos comunicaron ayer es: Estados Unidos no está de acuerdo o no plantea extender el tratado de 2036 a 2042. El tratado queda vigente de aquí a 2036 y haremos una revisión anual (…) Estados Unidos está modificando su relación comercial con todos los países con los que tiene relación comercial", afirmó.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036, el propio acuerdo permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales.

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