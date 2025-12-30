Placas Vehiculares Edomex: lista de precios actualizada al 2026

Los trámites vehiculares en el Estado de México tendrán un ajuste al alza a partir de 2026. La actualización de tarifas, que ronda el 8 %, impactará directamente en costos como placas, refrendo, reemplacamiento y permisos temporales, de acuerdo con los montos proyectados para el próximo ejercicio fiscal.

Este incremento responde a la actualización inflacionaria aplicada por la Secretaría de Finanzas estatal y obligará a los automovilistas mexiquenses a planear con anticipación sus pagos para evitar recargos, multas o la pérdida de beneficios como el subsidio a la tenencia.

En el caso de los vehículos particulares, el costo por reemplacamiento o expedición de placas nuevas se ubicará en 1,161 pesos, mientras que el refrendo anual alcanzará los 990 pesos. Para quienes tramiten placas por primera vez —incluyendo tarjeta de circulación y calcomanía— el monto será de 1,194 pesos.

Las motocicletas también resentirán el ajuste: el precio de las placas será de 888 pesos y el refrendo anual costará 731 pesos. En contraste, los autos antiguos mantienen tarifas considerablemente más altas, con placas por 4,267 pesos y un refrendo de 4,795 pesos.

Para los vehículos de carga comercial, los costos de placas variarán según la capacidad de la unidad, con montos que irán desde 2,493 hasta 6,059 pesos. En el caso de los autobuses, el precio de las placas será de 5,725 pesos, mientras que el refrendo anual quedará en 2,290 pesos. Los vehículos ecológicos tendrán un costo de referencia de 1,194 pesos para la expedición de placas, dependiendo del tipo.

Otros trámites comunes también registrarán incrementos. El duplicado o reposición de tarjeta de circulación y el cambio de propietario costarán 679 pesos cada uno. El permiso para circular sin placas por hasta 30 días tendrá un precio de 362 pesos para autos particulares, mientras que el permiso temporal para transportar carga por 15 días será de 402 pesos.

En cuanto a beneficios fiscales, las autoridades mantienen el subsidio a la tenencia vehicular, siempre y cuando los contribuyentes realicen el pago de placas y refrendo antes del 6 de abril de 2026. No cumplir con este plazo implica perder el apoyo y enfrentar cargos adicionales.

Finalmente, el gobierno estatal recordó que el reemplacamiento será obligatorio para ciertos vehículos, de acuerdo con el calendario oficial basado en la terminación de placas. Omitir este trámite puede derivar en multas y sanciones económicas.

