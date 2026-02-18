Alertan sobre un agua fresca que no deben beber las embarazadas

El agua de jamaica se obtiene de la infusión de las flores de dicha planta. Forma parte de las comidas en México, como una de las bebidas más populares sobre las mesas, y además de ser refrescante es rica en vitaminas (A, C, B1, E) y minerales esenciales como hierro y calcio . Pero en el caso de mujeres embarazas, su consumo debe ser reservado.

Gracias a sus múltiples beneficios y a una gran cantidad de vitaminas, minerales y a diversas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, el agua de jamaica es una de las bebidas que se pueden añadir a tu dieta. Pero cuidado, existen algunas condiciones que la restringen.

Beneficios del agua de jamaica sin azúcar

Beber esta bebida en ayunas y sin azúcar tiene un efecto positivo en la pérdida de peso, debido a su capacidad para regular el metabolismo . Pero, también según la página de medicina Paligmed consumirla regularmente puede ayudarte para lo siguiente:

Controla la presión arterial . Gracias a sus antioxidantes y a que contiene potasio, el agua de jamaica reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Disminuye los niveles de colesterol . Beber regularmente esta infusión puede ayudarte a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol.

Mejora la salud del hígado .

Mejora la digestión . Al tener propiedades diuréticas, el consumo constante de esta bebida puede ayudarte a prevenir el estreñimiento.

Infecciones urinarias : Además, esta bebida funciona como un antiséptico para ayudar en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias.

Mujeres embarazadas no pueden tomar agua de jamaica

La respuesta es no . Según la página Cosmed Ginecología a pesar de que el agua de jamaica cuenta con muchos beneficios para la salud, no se recomienda su consumo en las mujeres embarazadas, debido a que puede provocar un aborto .

Y aunque muchos afirman que la peligrosidad de la jamaica en mujeres embarazadas es un mito, lo más conveniente es hablar con el médico que acompaña la gestación sobre su consumo .

Además, el agua de jamaica también es sugerida para ingerirse con moderación para personas con gastritis, presión arterial muy baja o problemas renales (como insuficiencia renal) por sus potentes propiedades diuréticas y su acidez .

¿Cómo preparar agua de jamaica?

Prepararla es de las cosas más sencillas. Lo primero que necesitas es hervir 1 taza de flor de Jamaica en una olla con 4 tazas de agua. Después dejar reposar unos minutos, para posteriormente colarla y beberla.

Con información de SUN

