Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 17 de mayo anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

