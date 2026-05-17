Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 17 de mayo determina que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

