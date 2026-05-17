Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 17 de mayo determina que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga