Embajada de México defiende relación bilateral tras críticas desde el Congreso de EU

La Embajada de México en Estados Unidos respondió a los señalamientos del congresista republicano Carlos Giménez, quien lanzó críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que México se ha convertido en una "paria regional que roba, expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses".

El legislador opositor a la actual administración sostuvo que, en México, la separación de poderes se ha visto debilitada, lo que —dijo— ha erosionado el Estado de derecho, poniendo en riesgo la inversión y frenando el crecimiento económico.

En respuesta, la representación diplomática mexicana, encabezada por el embajador Esteban Moctezuma, subrayó que México se mantiene como un socio firme y confiable tanto para Estados Unidos como para la comunidad internacional.

"El marco legal de México garantiza el debido proceso, el derecho a la propiedad y la separación de poderes, en total conformidad con nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales.

"Mantenemos nuestro compromiso con el Estado de derecho, el diálogo constructivo y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con todos nuestros socios", dijo la representación diplomática mexicana.

Destacó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales, además que en la administración actual nuestro país ha registrado inversión extranjera directa que alcanzó 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025.

Sheinbaum niega cancelación de encuentro con legisladores de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó recientemente que hubiera tenido un encuentro agendado con legisladores de Estados Unidos, luego de que Giménez acusó que la titular del Ejecutivo federal canceló las reuniones con la delegación estadounidense.

