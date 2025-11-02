Este día, el frente frío número 12, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, recorrerá el litoral del golfo de México, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical , ocasionará lluvias y chubascos con lluvias puntuales fuertes en entidades del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

Además, la masa de aire frío asociada al frente frío, ocasionará descenso de las temperaturas con posibles heladas y rachas de viento en entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, así como evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

También, un canal de baja presión en el interior del país en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente y sur del territorio mexicano.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 02 de noviembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

