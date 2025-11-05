El incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda en el centro de Hermosillo, ha dejado hasta el momento más de 20 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, clientes y empleados. A medida que avanzan las investigaciones, un testimonio difundido en redes sociales ha despertado nuevas dudas sobre la posible falta de medidas de seguridad y eventuales advertencias previas dentro del establecimiento.

La mujer que se identificó como empleada, Xenia Flores, quien laboraba en la tienda desde julio de 2024, publicó un video en el que relató un episodio que, con el paso del tiempo, cobra un inquietante significado. Según su testimonio, diez días después de haber ingresado a trabajar, alrededor del 28 de julio, fue convocada junto con sus compañeros por la supervisora y la gerente del local para cumplir una instrucción poco común:

debían anotar sus pertenencias, describir su vestimenta y permitir que se les tomaran fotografías.

“Nos dijeron que era por si un día se quema todo, para saber cómo veníamos”, explicó Flores en su video.

En ese momento, la trabajadora consideró la indicación como algo extraño, pero no le dio importancia.

“Por mi mente nunca pasó que algo así pudiera pasar en la tienda ni en ninguna otra, hasta que el día de ayer, aquí en Hermosillo, sucedió lo del incendio y la explosión en la tienda del Centro”, comentó.

La tradegia que cobró decenas de vidas

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades estatales, el incendio se habría originado por una falla en el sistema eléctrico de la bodega del establecimiento. El fuego y el humo se propagaron con rapidez, impidiendo la evacuación de decenas de personas que se encontraban dentro.

La Secretaría de Gobernación de Sonora informó que la inhalación de monóxido de carbono fue la principal causa de muerte entre las víctimas. Testigos señalaron que, tras una primera explosión, varios clientes intentaron resguardarse dentro del local, pero la densa nube de humo y la rápida expansión del fuego bloquearon las salidas, provocando que muchos murieran por asfixia.

El testimonio de Xenia Flores se viralizó en redes sociales y ha sido retomado por diversos medios locales, generando conmoción y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la tienda. Familias de las víctimas y ciudadanos han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva que determine si existieron negligencias o advertencias ignoradas antes del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de reportes previos ni denuncias formales por riesgo en las instalaciones. Sin embargo, el relato de la trabajadora abre nuevas interrogantes sobre los protocolos de prevención, el mantenimiento eléctrico y la capacitación del personal en situaciones de emergencia.

