El proceso de vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles en territorio nacional mantiene su curso en medio de dudas ciudadanas respecto al manejo de los datos personales.

Ante los temores expresados por diversos sectores de la población sobre el uso inadecuado de documentos de identidad, el Gobierno de México desmiente de manera categórica la existencia o creación de un padrón nacional centralizado y administrado por el Estado.

La estrategia, que arrancó formalmente el 9 de enero de 2026, tiene como propósito principal mitigar y reducir los índices de extorsión telefónica en el país, garantizando la seguridad en el uso de los dispositivos celulares.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones precisan que el Estado se deslinda de recopilar de forma directa la información confidencial de los usuarios.

De acuerdo con la postura oficial, "cada compañía telefónica integra y protege los datos de sus usuarios", lo que significa que empresas como Telcel, Movistar, ATyT, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefón son las únicas entidades responsables de resguardar los expedientes en sus propios sistemas privados.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

A pesar de las campañas oficiales, la resistencia de la ciudadanía para completar el trámite se fundamenta en preocupaciones severas sobre la seguridad digital. Los usuarios expresan un fundado temor a que información sensible como la Clave Única de Registro de Población (CURP) sufra filtraciones.

Esta desconfianza se intensifica debido a reportes técnicos, los cuales señalan que "los errores y la fuga de datos personales" mancharon el primer intento masivo de registro en México. De acuerdo con dicha investigación, una vulnerabilidad crítica en la plataforma de registro de Telcel expuso nombres, CURP, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fechas de nacimiento y correos electrónicos de los clientes sin requerir mecanismos de autenticación.

Frente a este panorama de incidentes masivos en la infraestructura de los proveedores, un amplio sector de la población muestra rechazo a proporcionar sus datos, aunque la omisión implique la pérdida de su conectividad habitual.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Las autoridades regulatorias confirman que para este registro obligatorio no se solicitan datos biométricos, fotografías ni huellas digitales. En los casos específicos donde las plataformas digitales de las operadoras solicitan una "prueba de vida" mediante reconocimiento facial temporal, dicho registro no se almacena en ninguna base de datos y se elimina de forma automática al finalizar el trámite.

El requerimiento se limita a la CURP y una identificación oficial vigente con fotografía para ciudadanos mexicanos, mientras que los extranjeros pueden identificarse con su pasaporte o una CURP temporal.

JM