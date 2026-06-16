¡Rescate exitoso! 19 iguanas protegidas vuelven a la naturaleza en Michoacán

Un total de 19 iguanas rescatadas en distintos puntos de Michoacán fueron liberadas en una zona de manglar del municipio de Lázaro Cárdenas, como parte de las acciones de conservación y protección de especies silvestres impulsadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los ejemplares, que habían sido encontrados en espacios urbanos, domicilios particulares, jardines e incluso empresas, recibieron atención especializada durante varios meses antes de ser considerados aptos para regresar a su hábitat natural.

La dependencia informó que la liberación incluyó 14 iguanas verdes (Iguana iguana) y cinco iguanas rayadas (Ctenosaura pectinata), dos especies que cuentan con protección especial debido a la presión que enfrentan por la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y otras amenazas derivadas de la actividad humana.

Un proceso de recuperación antes de volver a la naturaleza

De acuerdo con la Profepa, la liberación fue posible gracias al trabajo coordinado entre las Oficinas de Representación de Michoacán y Guanajuato, así como diversas instituciones dedicadas al rescate y cuidado de fauna silvestre.

Tras ser recuperados en distintos municipios, algunos ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente de Celaya, mientras que otros permanecieron bajo resguardo en el Área de Rescate Animal del Zoológico de León.

Durante este periodo, las iguanas fueron sometidas a evaluaciones físicas y conductuales que se extendieron entre 15 días y cinco meses, dependiendo de las condiciones de cada ejemplar.

Los especialistas verificaron que los reptiles no presentaran heridas abiertas, enfermedades o signos de afectaciones que pudieran comprometer su supervivencia una vez liberados. Entre las revisiones realizadas también se descartó la presencia del gusano barrenador, una plaga que puede afectar gravemente a diversas especies animales.

El manglar, un refugio adecuado para su supervivencia

Antes de concretar la liberación, los ejemplares fueron revisados nuevamente por médicos veterinarios para confirmar que se encontraban en condiciones óptimas. Posteriormente, fueron trasladados a una zona de manglar alejada de asentamientos humanos y ubicada dentro de la distribución natural de ambas especies.

Los manglares son ecosistemas fundamentales para numerosas especies de reptiles, aves, mamíferos y peces, ya que ofrecen refugio, alimento y condiciones favorables para su reproducción. Además, funcionan como barreras naturales contra la erosión costera y ayudan a mantener el equilibrio ecológico de las regiones donde se encuentran.

La elección de un entorno adecuado incrementa las probabilidades de adaptación y supervivencia de los animales liberados.

Especies protegidas en México

La Profepa recordó que tanto la iguana verde como la iguana rayada se encuentran incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, instrumento que identifica a las especies de flora y fauna silvestres que requieren medidas especiales de protección.

La iguana verde está catalogada como especie amenazada, mientras que la iguana rayada se encuentra sujeta a protección especial, debido a la disminución de sus poblaciones en algunas regiones del país.

La liberación se realizó en un lugar alejado de zonas urbanas. PROFEPA

Factores como la destrucción de hábitats naturales, la urbanización, la captura ilegal para comercio y el consumo humano han contribuido al deterioro de sus poblaciones durante las últimas décadas.

La lucha contra el tráfico de fauna silvestre

La liberación de estos reptiles ocurre en un contexto donde las autoridades ambientales han intensificado las acciones contra el tráfico ilegal de especies.

Uno de los casos más recientes se registró en abril pasado, cuando la Profepa informó sobre el rescate de 192 iguanas verdes localizadas en presuntas condiciones de tráfico ilegal en el municipio de María Romero Avendaño, en Oaxaca.

Los especialistas advierten que la extracción de ejemplares silvestres para su venta como mascotas continúa siendo una de las principales amenazas para diversas especies mexicanas.

Por ello, las autoridades ambientales hacen un llamado a la población para evitar la compra de fauna silvestre sin procedencia legal y reportar cualquier actividad relacionada con la captura o comercialización ilegal de animales protegidos.

La liberación de estas 19 iguanas representa un paso más en los esfuerzos por preservar la biodiversidad nacional y garantizar que especies nativas continúen formando parte de los ecosistemas mexicanos.

TG