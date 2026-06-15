Registro obligatorio de celulares: ¿Es posible usar IA para registrar tu línea?

La creciente sofisticación de la inteligencia artificial y de tecnologías como los deepfakes ha generado dudas entre los usuarios sobre la seguridad del registro obligatorio de líneas celulares vinculado a la CURP. Ante las inquietudes sobre posibles intentos de suplantación de identidad mediante videos manipulados o máscaras hiperrealistas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aseguró que el sistema cuenta con mecanismos diseñados para detectar y bloquear este tipo de fraudes.

Sistemas preparados contra la suplantación

A través de una publicación en redes sociales, la CRT explicó que las plataformas utilizadas para el registro no funcionan como formularios convencionales , sino que incorporan herramientas de validación biométrica y verificación en tiempo real.

De acuerdo con la autoridad, estas tecnologías permiten identificar intentos de engaño mediante pantallas, videos generados con inteligencia artificial, imágenes estáticas o máscaras fabricadas con materiales como silicón o látex. La dependencia enfatizó que dichos métodos no pueden utilizarse para completar exitosamente el proceso de registro y que, además, pueden activar protocolos de detección de fraude.

La aclaración surge en medio del avance de herramientas digitales cada vez más sofisticadas, que han incrementado la preocupación sobre posibles vulnerabilidades en sistemas de identificación remota.

El objetivo del registro nacional

La campaña “Registra tu línea”, presentada por la presidenta de la CRT, Norma Solano, busca acelerar la incorporación de usuarios al Registro de Líneas Celulares. Según explicó la funcionaria, la finalidad principal es que cada número telefónico quede asociado a una persona identificable.

La medida pretende reducir el anonimato en las comunicaciones móviles y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas que utilizan líneas sin registro.

Más de 30 millones de líneas registradas

Datos oficiales indican que, al 19 de abril, más de 30.2 millones de líneas ya habían sido vinculadas al padrón. La CRT espera que la mayoría de los usuarios complete el trámite antes del 30 de junio , fecha límite establecida para el proceso.

Respecto a las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la autoridad aclaró que no existirá una base de datos centralizada bajo control gubernamental. La información permanecerá bajo resguardo de cada compañía telefónica, responsable directa de administrar los registros de sus clientes.

Para realizar el trámite, los usuarios únicamente deben presentar una identificación oficial vigente y su CURP, ya sea de manera presencial o a través de las plataformas habilitadas por su operador móvil.

SV