Reforma electoral tendrá respaldo obligatorio de Morena: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que es real la posibilidad de que la reforma electoral derive en un “desacuerdo legislativo temporal” con los diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En reunión privada que se convocó de manera “extraordinaria”, Monreal Ávila, pidió a los legisladores guindas, el respaldo total y “obligatorio” a la reforma presidencial en materia electoral, aunque reconoció que por el contenido “será difícil su acompañamiento” por parte de los partidos aliados.

“La semana próxima se presentará la iniciativa de reforma electoral; intentaremos lograr consensos con los aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pero, por el contenido, será difícil su acompañamiento. De ser el caso, se tratará de un desacuerdo legislativo temporal, que no pondrá en riesgo la alianza política rumbo al 2027 y al 2030”, declaró al interior de la Cámara de Diputados.

El legislador zacatecano sostuvo que por lo que respecta a Morena, toda la bancada votará a favor de la reforma electoral por acuerdo unánime.

“Debemos acordar que respaldaremos la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum; ella ha sido consecuente y seguramente ratificará su convicción de reducir el costo de las campañas políticas, abaratar o reducir el costo de la organización electoral, e incluso disminuir el número de plurinominales. Si así lo plantea ella, lo vamos a respaldar”, indicó.

Agregó que “seguramente” también se va a integrar el tema de la fiscalización para que no se filtre dinero ilícito proveniente de actividades ilegales en las campañas, así como privilegiar la participación ciudadana e introducir una nueva fórmula para elegir diputadas y diputados migrantes.

El encuentro privado inició en punto de las 10:00 horas del 19 de febrero, y derivado de la importancia, se pidió sacar a todos los asesores a fin de que no se filtrara ninguna información. Sin embargo, Monreal se manifestó molesto, porque a pesar de que convocó a toda la bancada, 253 congresistas, llegaron a la reunión solo 93. A lo largo de la jornada, fueron llegando más legisladores y se concluyó con 169 asistentes.

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que la última versión de la reforma electoral, le será presentada el próximo lunes 23 de febrero en punto de las 19:00 horas en Palacio Nacional.

Dijo que el respaldo a la iniciativa presidencial será “obligatorio”: “Por nuestra parte, nosotros, debemos acordar aquí, como obligatorio para todos, respaldar la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Al término del encuentro, Ricardo Monreal pidió incluso el “voto” de los congresistas de Morena, para asegurar que haya quedado claro que habrá respaldo unánime. “Yo necesito su voto, que sea el primer acuerdo de esta plenaria del grupo parlamentario de Morena, necesito su voto para que no haya ninguna duda. Que levante la mano quien esté de acuerdo”. Todos levantaron la mano, y concluyeron con la porra “es un honor, estar con Claudia hoy”.

El Universal

Verde reconoce falta de consenso legislativo

El coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, reconoce que no hay consenso en torno a la reforma electoral que propone el Ejecutivo, pero asegura que aún no se ha agotado la mesa de diálogo entre el Gobierno y los partidos de la alianza oficialista, pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana enviará la iniciativa al Congreso.

El ex gobernador de Chiapas advierte que para lograr legitimidad la propuesta de reforma electoral debe tener el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Negó además que las candidaturas de 2027 para renovar algunas gubernaturas como las de San Luis Potosí y Quintana Roo sean “moneda de cambio” para que el Partido Verde acepte apoyar la iniciativa presidencial.

Admite que los principales temas en que no hay acuerdo en la mesa de diálogo son los relacionados con el recorte presupuestal y la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional. “Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder llegar a una reforma electoral de avanzada, que sea en beneficio de todos los mexicanos, que garantice la equidad en las contiendas electorales y, por supuesto, que no debilite a ninguna fuerza”.

Coalición, sin acuerdo en el Senado

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, advirtió que la reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso es producto de una firme convicción democrática y de austeridad en los procesos electorales, por lo que si el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) no la respaldan en su totalidad, “en Morena no podemos desfigurarnos”.

El también coordinador parlamentario de Morena señaló que su partido se mantendrá en su postura de que debe aprobarse una reforma que responda realmente a los intereses nacionales y a lo que desde el gobierno de la 4T se ofreció al pueblo de México.Dijo que las diferencias que existen entre Morena, PVEM y PT tendrán que discutirse en el seno de las comisiones dictaminadoras de las cámaras de Diputados y de senadores, una vez que llegue la iniciativa presidencial.

“No hay que anticiparnos, pero lo que sí es que nosotros en Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro”.

Al cuestionarle qué pasará si Morena no tiene el respaldo de sus aliados, señaló que hay que esperar a que llegue la propuesta presidencial.

CT