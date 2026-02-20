Hacienda bloquea a siete personas vinculadas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó a siete personas adicionales -seis físicas y una moral- en la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las acciones para desarticular estructuras financieras vinculadas a operaciones ilícitas.

De acuerdo con la dependencia, los sujetos fueron identificados durante una investigación financiera que permitió establecer vínculos operativos, familiares y corporativos con una red que utilizaba esquemas empresariales y turísticos para captar recursos de origen ilícito, con impacto tanto en México como en el extranjero.

Esta medida se implementa de forma complementaria a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral orientada a debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales. Las autoridades señalaron que estas estructuras operaban principalmente en destinos turísticos del occidente del país.

La UIF detalló que, como resultado de sus investigaciones, se detectaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, inversiones, consumos significativos mediante instrumentos financieros y participación accionaria en diversas empresas. Estos hallazgos permitieron identificar posibles mecanismos de dispersión de recursos mediante intermediarios y sociedades mercantiles.

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas implica el congelamiento de activos y la restricción de operaciones dentro del sistema financiero, con el objetivo de impedir el uso de recursos de procedencia ilícita y prevenir su reintegración a circuitos legales.

Asimismo, la dependencia informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se continúen las investigaciones penales conforme a la legislación vigente.

La Secretaría de Hacienda reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, proteger la integridad del sistema financiero y contribuir al combate de operaciones con recursos ilícitos.

CT