Harfuch presenta avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La mañana de este domingo 30 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó una conferencia de prensa en la que presentó avances de seguridad en Michoacán.

El secretario resaltó que el trabajo entre instituciones ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto y asegurar casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y desmantelar 17 laboratorios.

Señaló que incrementaron el despliegue en la entidad con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, se fortaleció a la Policía y Fiscalía estatal con equipamiento y capacitación bajo la supervisión del Gobierno de México.

El funcionario detalló que para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión se instaló una subsede en el estado y se capacitó a operadores del 089, lo que ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, 180 de ellas en Michoacán.

Agregó que fue detenido Pedro "N", extorsionador, también fue capturado "El licenciado" identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo ocurrido el 1 de noviembre durante el festival de las Velas.

En su intervención, el secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, comentó que se implementaron varios planes dando prioridad a Morelia, Uruapan y Zamora.

"Las acciones que se hicieron en el plan Michoacán por la paz y la justicia, se integraron dos células de inteligencia, se llevaron a cabo 22 operaciones aéreas, 17 torres de inspección contra robo de vehículos, se ejecutaron 25 órdenes de investigación y 29 órdenes de aprehensión, 126 bases de operaciones interinstitucionales y se han llevado reuniones", aseveró el titular de la Defensa en el auditorio del cuadrilátero del SSPC.

MB

