Este viernes, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, otorgó detalles acerca de los avances en el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora” , quien fue exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López.

Al titular se le cuestionó qué elementos probatorios ha aportado el Gobierno de México para robustecer esta acusación contra este exfuncionario, acusado por los delitos de extorsión, delincuencia organizada y huachicol.

" Se cumplimentó primero una orden de aprehensión que tiene la fiscalía de Tabasco y tiene otra orden de aprehensión en la FGR [Fiscalía General de la República]; las investigaciones continúan, ha habido más detenciones, no solo es la de él ", declaró Harfuch.

El secretario también dijo que Bermúdez Requena no ha sido el único detenido perteneciente al grupo criminal, pues, días anteriores a su detención, se logró la captura del segundo al mando, un sujeto apodado "El Pinto", por parte del Gabinete de Seguridad, conformado por la SSPC, Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como la fiscalía local. El funcionario destacó que, recientemente, también se detuvo al director de la policía estatal de Tabasco.

"Todas las declaraciones y todo esto que conforma ya las carpetas de investigación de la FGR, en su momento, lo informará la Fiscalía; pero todos siguen detenidos y va bien la investigación", aseguró.

El papel del Gobierno en las investigaciones

Al funcionario también se le cuestionó si el Gobierno Federal ha entregado elementos probatorios en esta investigación. Harfuch respondió que gracias a que la Administración de Claudia Sheinbaum ha otorgado datos importantes, se pudo lograr la obtención de la orden de aprehensión en contra del líder de "La Barredora" .

Por último, Harfuch dijo que, hasta el momento, no hay más acusaciones contra el exfeuncionario y se desconoce la fecha de la próxima audiencia de Bermúdez Requena.

FF