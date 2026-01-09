Este 9 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. Según la última actualización oficial, continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas , con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Publicación de la CAMe sobre la continuidad de la contingencia atmosférica Fase I. @CAMegalopolis

La próxima actualización de la calidad del aire por parte de la CAMe será a las 15:00 horas, según lo establecido en su protocolo .

Primer corte matutino: se informa el estado de la contingencia y las restricciones | 10:00 horas

Actualización intermedia: se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas | 15:00 horas

Boletín vespertino (si es que persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes) | 20:00 horas

Detalles de la permanencia de la contingencia atmosférica

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos de pronóstico, indica que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes en la ZMVM, debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presencia de nubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

Estas condiciones, junto con el viento débil, provocarán la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo. Se estima para hoy que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala.

Para ayudar a la reducción de emisiones se recomienda:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa

¿Qué autos no circulan este 9 de enero?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 .

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 5 0% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del

Edomex

Los taxis con holograma de verificación "1" o "2" y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 y 9.

La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas .

Con información de SUN y CAMe.

