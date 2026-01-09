Este 9 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. Según la última actualización oficial, continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes. La próxima actualización de la calidad del aire por parte de la CAMe será a las 15:00 horas, según lo establecido en su protocolo.El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos de pronóstico, indica que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes en la ZMVM, debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presencia de nubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.Estas condiciones, junto con el viento débil, provocarán la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo. Se estima para hoy que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala.Para ayudar a la reducción de emisiones se recomienda:La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas.Con información de SUN y CAMe.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF