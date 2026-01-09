Consejo Nacional Agropecuario destaca avances del Gobierno contra el gusano barrenador

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) informó este viernes que las acciones implementadas por el Gobierno federal para enfrentar el brote del gusano barrenador del ganado han mostrado resultados significativos, al registrar una disminución del 57 % en los casos activos entre el 10 de diciembre y el 7 de enero . En ese periodo, los registros pasaron de mil 145 a 492.

A través de un comunicado, el organismo empresarial reconoció la capacidad técnica y operativa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para atender esta plaga, considerada de alto riesgo sanitario y con importantes repercusiones económicas para la actividad ganadera del país.

El CNA destacó que más del 95 % de los casos se han concentrado en la región Sur-Sureste, lo que ha permitido evitar afectaciones en las zonas ganaderas dedicadas a la exportación, fundamentales para el comercio exterior de México.

Asimismo, señaló que los casos detectados en otras entidades han sido controlados de manera inmediata mediante la aplicación de los protocolos sanitarios establecidos, con el objetivo de evitar la propagación del gusano barrenador a otras regiones.

De acuerdo con el Consejo, estos avances son resultado de una “estrategia integral que incluye controles de movilización, la aplicación de tratamientos sanitarios conforme a estándares internacionales, la capacitación de productores y una estrecha coordinación binacional”.

El organismo empresarial destacó también que los estados del norte del país han reforzado sus medidas sanitarias con el objetivo de proteger la frontera y garantizar la integridad del ganado destinado a exportación, en un contexto de alta sensibilidad para el intercambio comercial con Estados Unidos.

El CNA reconoció el trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, las organizaciones ganaderas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aunque consideró fundamental seguir fortaleciendo las acciones y respaldar a Senasica con mayores recursos humanos y económicos para sostener la estrategia.

Finalmente, expresó su confianza en que se concrete a la brevedad la habilitación de la planta de reproducción de moscas estériles, una herramienta clave para incrementar las liberaciones y avanzar “de manera decisiva” hacia la fase de erradicación del gusano barrenador, una de las plagas más graves para la ganadería en México.

Pese al pronunciamiento, según datos publicados por el Senasica y la Secretaría de Agricultura, México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13.217 a 13.335 registros.

Además, las cifras precisan que el incremento semanal se concentró en el sur-sureste del país, donde históricamente se han acumulado más reportes.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EU, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional.

