Trasladan al Altiplano a 'El K-OS', por presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo

Alejandro Baruc N, conocido como “El K-OS”, fue trasladado este jueves al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, como parte de las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La Fiscalía de Michoacán lo identifica como un actor clave en la estructura criminal detrás del homicidio del edil .

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que “El K-OS” es señalado no sólo por su presunta participación en la planeación del crimen, sino también por el asesinato de dos adolescentes que fungieron como autores materiales del ataque contra el alcalde. Dichos menores habrían sido eliminados para evitar que aportaran información sobre el caso.

Castellanos Villafaña fue detenido el 30 de diciembre por delitos considerados menores —portación ilegal de arma de fuego y posesión de droga— ; sin embargo, el análisis de su teléfono celular permitió ampliar las imputaciones. En el dispositivo se hallaron conversaciones y videos en la aplicación de mensajería Threema que, de acuerdo con la fiscalía, lo vinculan directamente con la organización del atentado.

Las indagatorias también lo ubican como integrante del Cártel Nueva Generación (CNG), con operaciones en la región de Uruapan. La Fiscalía sostiene que Alejandro Baruc participó en tareas de secuestro, extorsión y coordinación de los tres menores involucrados en el asesinato: Víctor Manuel N, Ramiro N y Fernando Josué N.

Víctor Manuel N fue quien disparó contra el alcalde y murió abatido en el lugar por un escolta, mientras que los otros dos jóvenes fueron asesinados semanas después y abandonados en la carretera Uruapan–Paracho, presuntamente por órdenes de “El K-OS”. Ante el nivel de peligrosidad atribuido al imputado, la Fiscalía de Michoacán solicitó su reclusión en un penal de máxima seguridad .

SV