Lydia "N", cuya desaparición en Puebla había provocado bloqueos de carreteras para exigir su localización, fue hallada sana y salva. Sin embargo, el hecho se dio en medio de controversias, ya que, contrariamente a lo que sus familiares habían afirmado, no estaba embarazada.

Fue durante la tarde de ayer jueves 22 de enero cuando autoridades ministeriales ubicaron a la joven en el municipio de Tepetixtla, Estado de México, a donde había ido —según la versión oficial— de manera voluntaria.

El caso provocó indignación y protestas por parte de familiares y allegados. Ellos sostenían que la mujer, presuntamente embarazada, había sido secuestrada, lo que motivó diversas manifestaciones.

La Fiscalía General del Estado de Puebla precisó que tras la denuncia de la desaparición, realizada el pasado 18 de enero en el municipio de Acajete, se realizaron cincuenta actos de investigación.

Se llevaron a cabo entrevistas con familiares y amigos de la persona desaparecida. Adicionalmente, se solicitaron los registros de llamadas de los números de teléfono proporcionados por la familia y las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Derivado de labores de inteligencia y de investigación, se logró la localización de Lydia, quien "se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente".

Posteriormente, la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la aparición de la presunta víctima, aclaró que no presentaba indicios de embarazo alguno y adelantó que se profundiza en las investigaciones para aclarar las contradicciones y hechos falsos.

"Logramos localizarla el día de hoy a las cuatro de la tarde en el municipio de Tepetixtla, Estado de México. La encontramos sana y sin datos de embarazo reciente", subrayó a un medio local.

La funcionaria declaró que la joven se había ido de la casa por su propia voluntad. No obstante, las investigaciones continuarán, especialmente después de revelarse que la joven acudía sola a consultas médicas por su presunto embarazo.

