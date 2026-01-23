El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín "Chapo" Guzmán, fue detenido reporta este viernes 23 de enero la cadena de televisión estadounidense NBC News.

El medio no señaló dónde se había producido la detención de Wedding, pero las autoridades estadounidenses creían que estaba escondido en México, protegido por el Cártel de Sinaloa.

Momentos después, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales que ayer se tuvo en el país la visita del Director del FBI, Kash Patel, quien hoy viajó a Estados Unidos llevando consigo a dos de los objetivos prioritarios, entre ellos, "una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos", sin precisar que se tratara del ex atleta.

¿Quién es Ryan Wedding y de qué se le acusa?

Ryan Wedding, de 44 años, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de snowboard.

Sin embargo, años después era buscado por el FBI por cargos de dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas responsable de importar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año a Los Ángeles a través de camiones semirremolque desde México, dijo anteriormente la Fiscal General, Pam Bondi en una conferencia de prensa hace algunos meses.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, había comparado a Wedding con el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa en nuestro país.

En marzo de 2025, Wedding fue agregado a la lista de los "Diez más buscados" del FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o procesamiento. Las autoridades mexicanas incautaron en 2025 docenas de motocicletas con un valor estimado de 40 millones de dólares, que se creía eran propiedad de Wedding. También incautaron dos medallas olímpicas, dos vehículos, drogas, obras de arte y otros artículos en varios lugares de la Ciudad de México.

De acuerdo con El Universal, se espera que más tarde haya una conferencia de prensa sobre el caso.

