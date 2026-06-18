México vs. Corea del Sur: Claudia Sheinbaum confirmó dónde verá el juego de hoy en Guadalajara

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó la mañana de este jueves 18 de junio el lugar desde donde sintonizará el esperado encuentro de México contra Corea del Sur de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal aseguró que, debido a su agenda de trabajo, seguirá la transmisión del partido mundialista directamente desde las instalaciones de Palacio Nacional en la capital del país.

Sheinbaum desea éxito a Selección Mexicana

El anuncio se dio en medio de un ambiente de expectación deportiva que envuelve a toda la nación. Al iniciar su diálogo con los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo mostró un espíritu mundialista y aprovechó los primeros minutos frente a los micrófonos para enviar sus mejores deseos a los jugadores de la Selección Mexicana, así como a la afición que se ha dado cita en la ciudad de Guadalajara para presenciar este magno evento deportivo.

Este compromiso, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, está programado para disputarse a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario elegido para este choque internacional es el Estadio Guadalajara, en Jalisco.

Durante su interacción con los periodistas, la Presidenta no dudó en mostrar su confianza en el equipo dirigido por Javier Aguirre. En un tono distendido, organizó una rápida quiniela con los reporteros presentes en el Salón de la Tesorería, a quienes cuestionó sobre sus pronósticos para el juego de esta tarde. "Gana la selección", afirmó con seguridad, pidiendo que levantaran la mano aquellos que compartían su optimismo respecto al resultado favorable para el conjunto tricolor.

Previamente, la Mandataria ya había evaluado la posibilidad de trasladarse o modificar su agenda, pero finalmente decidió priorizar sus labores oficiales. Explicó que, dependiendo de cómo se desarrollara el trabajo a lo largo del día, se quedaría en su despacho.

El rival en turno no será una prueba sencilla para la escuadra mexicana. La selección de Corea del Sur llega a este compromiso con la motivación a tope tras haber conseguido una valiosa victoria frente a la República Checa en su debut mundialista. Este antecedente convierte al partido de hoy en un duelo directo por el liderato del Grupo A, donde ambas escuadras buscarán imponer sus condiciones tácticas sobre el terreno de juego.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB