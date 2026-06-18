La mañana de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se reunirá con el rey Felipe VI de España el próximo jueves 25 de junio antes de que este se traslade a Guadalajara para acudir al partido mundialista de la selección española contra Uruguay.

Aunque aún no se han definido los temas que los líderes políticos discutirán en esta reunión, Sheinbaum Pardo afirmó que aprovechará esta visita para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonia.

“Todavía no sabemos los temas (de la reunión)", indicó Sheinbaum, aunque adelantó que su postura será hablar “siempre” de los pueblos originarios, de su relevancia histórica y del valor que representan para México desde antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad.

Te puede interesar: La influencia de Andy López Beltrán bajo la lupa de Loret de Mola

Sheinbaum ve un avance en el reconocimiento de los pueblos originarios

La reunión ocurrirá tras años de tensión diplomática por la carta de 2019 en la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió a la Corona española disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

Sheinbaum recordó que aquella carta, que describió como privada, fue difundida públicamente y después derivó, según dijo, en “una campaña en España” contra López Obrador.

La Mandataria consideró, no obstante, que Felipe VI dio “un paso muy importante” en marzo al asistir a una exposición sobre mujeres indígenas en Madrid en la que reconoció que "hubo muchos abusos" durante la conquista.

“Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance”, expresó Sheinbaum, quien vinculó ese gesto con un reconocimiento de los pueblos originarios.

La Presidenta sostuvo que México mantiene la visión de que en España debe reconocerse la grandeza cultural mexicana no como una herencia que comienza con la colonia, sino como una continuidad que viene del origen de los pueblos indígenas y de sus grandes civilizaciones.

“Como él da un paso, pues lo recibimos aquí”, dijo Sheinbaum, al subrayar que Felipe VI pudo viajar directamente a Jalisco, pero será recibido por su condición de jefe del Estado español.

En este desplazamiento a México acompañarán al monarca español el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Lee también: Claudia Sheinbaum le abre la puerta a regular el uso de pantallas

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB