La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó realizar este jueves 4 de junio una jornada de liberación de casetas de peaje en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México y en diversas entidades del país ; asimismo, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) acudirá a las 10:00 horas a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de los resolutivos aprobados por su Asamblea Nacional Representativa (ANR).

¿Cuál fue el acuerdo entre la CNTE y Segob?

De acuerdo con los acuerdos alcanzados por la dirigencia y los representantes de las secciones movilizadas, la actividad central se concentrará en las casetas que conectan a la capital del país con otras regiones, mientras que en los estados donde la CNTE tiene presencia se replicarán acciones de protesta para mantener la presión sobre el gobierno federal en demanda de sus exigencias, entre las que destaca reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué casetas liberará la CNTE?

Entre los puntos de liberación acordados se encuentra la caseta de San Marcos, que será cubierta por la Sección XXII de Oaxaca, así como la caseta de La Venta, donde participarán las secciones VII de Chiapas, XVIII de Michoacán y XXXIV de Zacatecas.

La nueva jornada de movilización ocurre luego de que este miércoles 3 de junio concluyera sin acuerdos la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y funcionarios de las secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como del ISSSTE. Tras el encuentro, los dirigentes magisteriales señalaron que las autoridades no presentaron una respuesta satisfactoria a sus demandas, por lo que las acciones de protesta continuarán.

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Durante este miércoles 3 de junio, contingentes de la Coordinadora realizaron movilizaciones simultáneas en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, del ISSSTE y de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Las protestas derivaron en bloqueos viales y afectaciones a diversos servicios, además de daños a inmuebles federales durante las manifestaciones en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La huelga de la CNTE se ha intensificado en los últimos días

Las acciones forman parte de la huelga nacional indefinida iniciada por la CNTE y de una estrategia de presión que se ha intensificado en los últimos días con marchas, bloqueos, plantones y toma de instalaciones en la capital del país y otras entidades . El movimiento mantiene como principales exigencias la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y atención a diversas demandas laborales del magisterio disidente.

La Asamblea Nacional Representativa continuará en sesión permanente para evaluar el desarrollo de las movilizaciones y definir las siguientes acciones en caso de que no haya avances en las negociaciones con el gobierno federal.

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AS

