¿Habrá ley seca en Semana Santa 2026? Lo que se sabe en México

Están cerca de llegar las vacaciones de Semana Santa 2026, y ante esto, surge la duda sobre si habrá ley seca con motivo de las celebraciones religiosas que tienen lugar en estos días.

La respuesta es que en algunos lugares como Iztapalapa, en la Ciudad de México, es común que se implemente un operativo de ley seca durante la Semana Santa debido a la organización de la Judea en esa zona. Sin embargo, aunque antes también aplicaban para otros estados del país, incluidos Nuevo León o Jalisco, este año no se han dado a conocer limitaciones, por lo que es importante esperar alguna notificación oficial.

¿Qué es la ley seca y cuándo se implementa en México?

La ley seca es una prohibición provisional para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en fechas específicas en lugares también determinados.

Antes, los gobiernos locales, estatales o municipales, anuncian las sanciones que se aplicarán en caso de que se rompa la orden, ya que con esta se buscan disminuir los accidentes y eventos cerca de celebraciones como las religiosas o durante las votaciones en las elecciones.

Las fechas importantes de la Semana Santa 2026

En 2026, la Semana Santa iniciará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, celebración que recuerda la entrada de Jesucristo a Jerusalén y que marca el comienzo de uno de los periodos más significativos para la tradición cristiana. Durante estos días se llevan a cabo diversas ceremonias y actos religiosos que evocan los momentos finales de la vida de Jesús.

Entre las fechas más relevantes se encuentran el Jueves Santo, que se celebrará el 2 de abril y conmemora la Última Cena, así como el Viernes Santo, el 3 de abril, día dedicado a recordar la crucifixión de Jesucristo. Las celebraciones concluyen el 5 de abril con el Domingo de Resurrección o Pascua, fecha en la que se conmemora la resurrección de Jesús y el cierre de la Semana Santa 2026.

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