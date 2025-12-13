Vacaciones, ¿quiénes las tendrán en Navidad y Año Nuevo?

A solo 18 días de finalizar el año 2025, las vacaciones de invierno representan uno de los descansos más anhelados, aunque no son obligatorias para todos. Este periodo no solo implica la suspensión de clases, sino que también es ideal para que el personal académico y todos los trabajadores escolares descansen tras varios meses de labores tras el inicio del ciclo escolar, y que disfruten de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Quiénes serán los beneficiados con las vacaciones de Navidad 2025

Esta larga pausa será especialmente beneficiosa para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes obtienen un merecido respiro de la rutina escolar. Sin embargo, el alcance del descanso se extiende a toda la comunidad educativa . Es un momento excelente para que los maestros se desconecten de las aulas y se preparen para el siguiente periodo, y para que las familias aprovechen este tiempo sin clases para pasar más tiempo juntos y fortalecer sus lazos afectivos, algo necesario en el desarrollo de los alumnos.

Las fechas oficiales de las vacaciones de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió oficialmente su calendario antes del inicio del ciclo escolar actual, confirmando que el próximo periodo vacacional de invierno durará casi tres semanas completas. Esta es una noticia favorable para millones de estudiantes y profesores a nivel nacional. Las fechas oficiales quedan de la siguiente manera:

Último día de clases: viernes 19 de diciembre de 2025

Inicio de las vacaciones de Navidad: Lunes 22 de diciembre de 2025

Fin de las vacaciones: Martes 6 de enero de 2026

Regreso a clases: Lunes 12 de enero de 2026

¿Por qué van a durar tanto las vacaciones de invierno?

A pesar de que las vacaciones terminan el 6 de enero, Día de Reyes, los estudiantes no volverán a clases en esa fecha. La razón de esta extensión del descanso, según la SEP, es la realización de actividades de capacitación para el personal docente.

Los días 7, 8 y 9 de enero estarán enteramente dedicados a los Talleres Intensivos de Formación Continua para Docentes.

Debido a que el personal docente participará en esta formación intensiva, los alumnos de educación básica no asistirán a clases durante esas fechas. Por lo tanto, el retorno a las aulas será el lunes 12 de enero de 2026, lo que representa un periodo extenso e ideal para gozar de las festividades navideñas, de Año Nuevo e incluso de la Rosca de Reyes.

