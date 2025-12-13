Los World Travel Awards reconocen y celebran los mejores sectores de la industria del turismo alrededor del mundo y la edición 32 de los premios ha seleccionado a algunos de los mejores lugares para vacacionar en México tanto para turistas nacionales como internacionales.

Esto en el marco en el que se ha revelado que México es el sexto país más visitado en el mundo y las autoridades buscan impulsar el sector para el 2026 buscando escalar peldaños en este rubro.

En ese sentido, los World Travel Awards han otorgado diversos premios para sectores en México entre los que destacan

La mejor aerolínea de México y Centroamérica

El mejor aeropuerto de México y Centroamérica

El mejor hotel cercano a aeropuerto de México y Centroamérica

El mejor hotel todo incluido de México y Centroamérica

El mejor hotel de playa de México y Centroamérica

El mejor destino de México y Centroamérica

En esta ocasión te revelaremos cuál es el mejor hotel de playa de México según el World Travel Awards.

Este es el mejor hotel de playa de México según el World Travel Awards

De acuerdo con la edición 32 de los World Travel Awards es el Rosewood Mayakobá, ubicado en la Riviera Maya. El lujoso hotel ofrece una estancia dentro del santuario de 620 acres en Mayakoba. El hospedaje ofertado es de villas al frente de la playa o del lago, buscando que los visitantes disfruten de los servicios de un hotel de lujo en medio de la naturaleza de Quintana Roo.

El precio más bajo por la estancia por noche ronda los mil dólares y puede extenderse a más de 4 mil durante la temporada decembrina.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB