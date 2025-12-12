Gripe H3N2: ¿Cuál es el origen del virus y qué tan peligroso es?

Ante la ola de contagios por la gripe H3N2 que azota a latitudes europeas, autoridades británicas han instado a la población a tomar medidas ante esta variante de la influenza, en esta nota te contamos los detalles.

Según un estudio publicado en la revista Virology, el virus fue detectado por primera vez en cerdos de Colombia, lo cual llevó a la conclusión de que este se había originado en humanos para, posteriormente, adaptarse a los porcinos, donde no fue reconocido hasta ahora.

¿Cuál es el origen del H3N2?

El origen de H3N2 se remonta a los 2000, cuando se detectó este suptipo de influenza en los chanchitos.

Sin embargo, no fue hasta ahora que, científicos analizaron las muestras tomadas en 2017. Al secuenciar el genoma, estos vieron que el virus no coincidía con ninguno de los linajes de gripe porcina: estaban ante una nueva variante; transmitida de un humano a un cerdo alrededor del año 2002.

Esto es lo que significa H3N2

Recapitulemos, el virus es un subtipo de la Influenza A, su nombre proviene de 2 proteínas presentes en la superficie:

Hemaglutinina (H3)

Neuraminidasa (N2)

Si bien la cepa del H3N2 —que ahora es llamada Súper Gripe— ya ha sido detectada en Reino Unido y Alemania, la ola había tenido sus primeros casos desde la influenza tipo A, la H1N1.

¿Qué tan peligrosa es la H3N2?

Pero, a diferencia de esta última, las mutaciones detectadas en zonas claves de la hemaglutinina (HA) indican un importante desvío antigénico, es decir; el sistema inmunológico humano no lo reconocerá tan fácil. Por lo que sí, tiene un grado importante de riesgo.

Por último, hay que enfatizar que en México no se ha detectado la presencia de la cepa del H3N2; sin embargo, las autoridades recomiendan extremar toda precaución.

