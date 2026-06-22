Dos personas fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos durante la madrugada en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Detalles de los hechos

Tlajomulco de Zúñiga

El primer caso se registró en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde un hombre fue asesinado a balazos .

Los hechos fueron reportados en el fraccionamiento Valle Dorado. Policías municipales se trasladaron hasta el cruce de las calles Circuito Valle Dorado con Valle de México, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara a las autoridades sobre una persona inconsciente con múltiples heridas.

Al sitio se trasladaron unidades policiacas del municipio, quienes localizaron a la víctima ya inconsciente y estaba tirada sobre una brecha . Al lugar también acudió personal de la Cruz Verde, quienes confirmaron que el hombre, sin especificarse la edad, ya había fallecido. El hoy occiso presentaba una lesión causada por arma de fuego, mientras que de los posibles causantes nada se supo .

La zona fue resguardada por elementos de la policía municipal y del Ejército Mexicano mientras que personal del Ministerio Público acudió al punto para seguir las indagatorias y que se pudiera llevar el cuerpo a la morgue metropolitana.

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Zapopan

Poco más tarde, en el municipio de Zapopan se reportó el segundo asesinato ocurrido en las primeras horas de este lunes.

Policías municipales se trasladaron hasta el cruce de la avenida Paseo del Bosque y la prolongación Mariano Otero, en la colonia La Granja. En el sitio, oficiales municipales localizaron a un hombre inconsciente que estaba tirado sobre la calle , por lo que se solicitaron la presencia de personal de servicios médicos para apoyar al lesionado.

Al lugar también arribó una ambulancia, aunque ya nada se pudo hacer porque los paramédicos corroboraron el deceso de dicho hombre quien presentaba una lesión en cráneo producida por proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, no se proporcionó más información por parte de las autoridades y se espera que haya mayores indagatorias al respecto.

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FF