Guanajuato registró, otra vez, actos de violencia que cobraron vidas humanas. Los más actuales acontecimientos sucedieron en los municipios de León y Juventino Rosas, respectivamente.

Un padre de familia fue asesinado a bordo de su automóvil afuera de la Escuela Primaria "Emma Godoy", localizada en la colonia Lomas del Mirador, cuando esperaba a que sus hijos salieran de clases .

La balacera causó pánico entre madres y padres que se encontraban en el exterior de este plantel , en tanto alumnos y docentes se alistaban con la finalidad de acabar la jornada escolar del turno vespertino del pasado viernes.

Hombres armados se acercaron a dicho auto Jetta color blanco estacionado frente a la escuela y le dispararon al conductor , en la calle Mirador de la Silla.

Las niñas y los niños que comenzaban a salir corrieron para resguardarse, algunos de ellos en compañía de sus familiares.

Agentes de la policía, Guardia Nacional (GN) y el Ejército acudieron con la finalidad de atender denuncias ante el 911, al igual que paramédicos, quienes confirmaron que el conductor había fallecido.

La víctima fue identificada como Juan por personas que se acercaron al lugar. De acuerdo con investigaciones preliminares, dos de los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

Atacan a policías estatales en Juventino Rosas, Guanajuato

Policías estatales fueron atacados por un comando y, al repeler la agresión, abatieron a dos civiles armados, en la zona rural del municipio de Juventino Rosas.

Los oficiales realizaban patrullajes por caminos de terracería cerca de la comunidad Los Aguirre, cuando fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta y un vehículo compacto.

El suceso provocó una persecución policiaca en contra de los agresores y el arribo de elementos de otras corporaciones.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado confirmó el fallecimiento de dos presuntos agresores, y aseguró armas de fuego , las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público. "Ningún policía estatal resultó herido", acotó.

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OA