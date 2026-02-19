El municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, tuvo una jornada de terror luego de un ataque armado se registrara en un parque la noche del martes que dejó varios niños heridos y esta mañana incrementó el saldo mortal a dos víctimas.

Nueve niñas y niños fueron heridos en el ataque armado registrado la noche de este martes en el Parque de la colonia Renovación, además un hombre de 36 años murió y otro más resultó con lesiones, en este municipio de Guanajuato.

Giovanni Gasca de 24 años murió en el Hospital General de León a causa de las lesiones que sufrió en el ataque perpetrado por un grupo criminal en el parque de la colonia Renovación, con lo que suman dos adultos fallecidos por ese hecho.

Hasta esta mañana tres niños heridos en la balacera siguen internados, entre ellos uno de 5 años que se encuentra delicado ; seis menores de edad se recuperan en sus domicilios.

Giovanni perdió la vida la tarde de este miércoles pese a los esfuerzos del personal de Salud que le brindó atención, confirmó su familia. Un sobrino, de 8 años, también herido en el tiroteo fue dado de alta.

Amigos y conocidos expresaron condolencias a Sandra, madre de Giovanni, en las redes sociales.

Fernando de 36 años murió la noche del martes 17 de febrero de 2026, minutos después de la balacera .

Elementos de Seguridad mantienen un operativo de revisión a motociclistas en diversas calles y bulevares de esta ciudad, en búsqueda de los responsables del tiroteo a la plaza de recreación de la colonia Renovación, que de acuerdo a investigaciones preliminares fue provocado por el grupo local en disputa por la venta de drogas con una organización de Jalisco.

