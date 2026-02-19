Viral: Mujer corre a "therian" de su negocio tirándole cubetazo de agua

Un hecho captado en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, generó amplia conversación en redes sociales tras difundirse un video con una escena poco habitual. En la grabación aparece una persona que se identifica como “therian”, así como la reacción inmediata de una mujer adulta mayor ante lo que presenciaba.

Las imágenes muestran a un individuo vestido y comportándose de manera similar a un perro, desplazándose en cuatro extremidades sobre la banqueta. En cierto momento, se aproxima a la pared de una dulcería y levanta una pierna, simulando orinar como parte de su representación.

La acción fue observada por una mujer que se encontraba en un negocio cercano. Al notar la situación, salió al exterior y, sin intercambiar palabras, tomó un recipiente con agua y lo arrojó al joven caracterizado. Tras ello, el individuo se retiró del sitio corriendo, mientras algunas personas que estaban alrededor presenciaban lo ocurrido.

La rapidez con la que se desarrollaron los hechos y el contraste entre la actuación del “therian” y la respuesta directa de la mujer propiciaron que el video se viralizara en pocas horas. Usuarios de distintas plataformas compartieron el clip acompañado de comentarios en los que describieron el episodio como surrealista.

¿Qué son los “therians”?

En los últimos años, el término “therian” ha adquirido mayor visibilidad en internet. Se emplea para referirse a personas que afirman identificarse, en un plano interno o psicológico, con un animal no humano. Esta identificación no supone la creencia de poseer un cuerpo diferente, sino que alude a una conexión simbólica o espiritual con una especie determinada.

Integrantes de estas comunidades explican que pueden experimentar episodios llamados “shifts” o cambios, durante los cuales aseguran percibir conductas o emociones asociadas con el animal con el que se identifican. Entre las especies mencionadas con mayor frecuencia se encuentran lobos, felinos, aves y reptiles.

De acuerdo con especialistas y usuarios, esta forma de identidad personal comenzó a tomar forma en foros y espacios digitales durante la década de 1990. Aunque su conceptualización moderna se consolidó en internet, la relación simbólica entre seres humanos y animales aparece desde la antigüedad en mitologías y prácticas chamánicas.

La grabación realizada en Coatzacoalcos reavivó la conversación sobre este tipo de expresiones identitarias y sobre su manifestación en espacios públicos. Mientras algunos internautas defendieron la libertad de expresión individual, otros cuestionaron la conducta exhibida en la vía pública.

