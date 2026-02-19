CURP biométrica: Así puedes sacar cita para el trámite en febrero

La nueva CURP biométrica se perfila como uno de los trámites más relevantes del año por el alcance de sus cambios y el nivel de seguridad que incorpora, si planeas realizar el proceso en febrero, hay un paso clave que no puedes omitir: agendar tu cita en línea, aquí te explicamos cómo hacerlo y qué necesitas para completar el registro.

¿Qué es la CURP biométrica y por qué es diferente?

A diferencia del documento tradicional en papel, esta nueva versión incorpora tecnología de identificación avanzada, el trámite es completamente presencial, ya que personal especializado del Registro Nacional de Población (Renapo) o del Registro Civil debe realizar la captura de datos físicos del solicitante.

Durante el procedimiento se registran elementos únicos e intransferibles del cuerpo, lo que convierte a esta CURP en una herramienta digital de alta seguridad.

¿Qué partes del cuerpo se registran?

En el módulo correspondiente se realiza la captura de:

Las diez huellas dactilares.

Un escaneo del iris.

Una fotografía facial de alta resolución.

La firma digital del ciudadano.

Estos datos fortalecen la identidad oficial y buscan reducir riesgos de suplantación.

Paso a paso: cómo sacar tu cita en febrero

Antes de acudir al módulo, es indispensable reservar fecha y horario a través del portal oficial. El proceso es sencillo y se realiza en línea:

Ingresa al sitio oficial de la Renapo a través del siguiente enlace: https://citas.renapo.gob.mx/ Selecciona el servicio “Registro de datos biométricos para la CURP”. Elige la fecha disponible y el horario que más te convenga. Captura los datos personales solicitados. Recibe la confirmación en el correo electrónico registrado. Imprime el comprobante y preséntalo el día de tu cita.

Sin este registro previo no podrás realizar el trámite.

Documentos necesarios para el trámite

Para obtener la CURP biométrica en 2026, los ciudadanos mexicanos deberán presentar en original:

Identificación oficial vigente.

CURP actual.

Acta de nacimiento.

Las direcciones exactas de los módulos habilitados pueden consultarse en los directorios oficiales de las dependencias correspondientes en cada estado.

Más seguridad y menos fraude

De acuerdo con lo señalado por autoridades federales y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el objetivo principal de este nuevo formato es reforzar la seguridad y combatir el robo de identidad, al vincular la clave con datos biométricos únicos, se garantiza que solo el titular pueda utilizar su información personal.

Además, la base de datos biométrica nacional también busca agilizar trámites ante dependencias gubernamentales y entidades financieras, e incluso apoyar en la localización de personas desaparecidas, al contar con registros más precisos y actualizados.

La CURP biométrica representa así un paso hacia la modernización de la identidad digital en México.

