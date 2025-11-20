Marcha de Generación Z fracasó en la UNAM

Este 20 de noviembre, integrantes del movimiento de la Generación Z en México volvieron a marchas en las calles de la capital del país para manifestar su inconformidad con el actual gobierno, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) . Una de las sedes de estas movilizaciones sería la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , pero nadie asistió allí.

La explanada de la Biblioteca Central de la UNAM lució vacía, luego de que nadie atendió la convocatoria de la Generación Z para la marcha prevista a las 10:00 horas. Alrededor de las 09:30 horas, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades y algunos medios de comunicación que esperaban la presencia de los manifestantes.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha pretendía agrupar a estudiantes y ciudadanos en una protesta pacífica, cuyo punto de partida era el mural de la Biblioteca Central para concluir en la Torre de Rectoría.

" Levantemos la voz con respeto, unión y fuerza. Nuestra generación tiene algo que decir y este es el momento ", se leía.

En un recorrido realizado, se consultó a diversos estudiantes, quienes afirmaron que desconocían la convocatoria y sostuvieron que dicho movimiento era ajeno. Además, constató que personal de seguridad tenía conocimiento de la concentración, pero al corte de las 11:40 horas no se registró presencia de ningún participante.

Movilizaciones de la Generación Z, 15 de noviembre

Desde hace meses, usuarios de redes sociales convocaron a las y los jóvenes de México a unirse a la marcha de la llamada Generación Z el 15 de noviembre, misma que buscaba, principalmente, la revocación de mandato de la Presidenta y mejores mecanismos de seguridad.

Sheinbaum, durante " La Mañanera " del lunes, afirmó que la mayor parte de los asistentes a la marcha no eran jóvenes, como se presumía en redes sociales. La Mandataria señaló que la movilización no tuvo la convocatoria deseada, ya que hubo “ muchos adultos y muy pocos jóvenes ”.

“L a gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z, sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon en la Marea Rosa (grupo de oposición al gobierno) ”, zanjó.

Este jueves 20 de noviembre, las movilizaciones de este grupo se reactivaron, pero solo en Ciudad de México.

