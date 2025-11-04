La activista Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace 16 años, convocó a la "Marcha por Justicia para las Víctimas de Waldo’s", un siniestro que el sábado pasado cobró la vida de 23 personas y dejó a otras 15 heridas, tres de ellas aún hospitalizadas.

La manifestación, convocada por el Movimiento 5 de junio, conformado principalmente por los padres de las víctimas mortales del trágico incendio de la guardería en la ciudad de Hermosillo, se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre.

El contingente partirá desde la Placa Emiliana de Zubeldía, donde se ubica el que Duarte llamó "antimonumento del crimen de Estado de la Guardería ABC", en punto de las 17:00 horas, y avanzará hacia el Palacio de Gobierno de Sonora.

Duarte pidió a los asistentes vestir con ropa negra, en señal de duelo y solidaridad con las víctimas.

"A las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s les decimos que no están solos, así como nosotros nunca lo hemos estado".

"Sabemos exactamente por lo que están pasando. Nuestro pensamiento y corazón están con ustedes desde el primer minuto que supimos la magnitud del incendio", expresó Duarte.

La activista reconoció entre lágrimas que, pese a los años de lucha, el país no ha logrado evitar que tragedias similares se repitan.

"Durante 16 años hemos luchado para que no se volviera a repetir una tragedia como la de nuestros hijos e hijas… Perdón, les fallamos" , dijo.

"Es la misma corrupción de hace 16 años", acusó al referir que el incendio en la tienda Waldo’s tiene "muchas similitudes" con lo ocurrido en 2009 en la Guardería ABC, por lo que denunció nuevamente negligencia institucional y corrupción entre los tres niveles de gobierno.

Mantente informado: ÚLTIMOS detalles de la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro

"Es la corrupción que se da entre autoridades de protección civil que se supone deben salvaguardar la integridad de los ciudadanos, pero no lo hacen. Es lo mismo que sucedió hace 16 años: la misma Fiscalía alteró la escena del crimen, y no tengo la menor duda de que haya pasado lo mismo ahora", aseveró.

También reprochó la falta de responsabilidad por parte de las autoridades estatales y municipales.

"Estamos hartos de crímenes de Estado", dijo externó visiblemente afectada, Patricia Duarte.

Recordó que el Movimiento 5 de Junio ha insistido durante más de una década en la no repetición de tragedias como la de la Guardería ABC, pero lamentó que las omisiones gubernamentales continúen poniendo vidas en riesgo.

"Esto que pasó el sábado es la prueba de que puede volver a pasar. Estamos hartos de los crímenes de Estado, porque eso son. No han sido suficientes 16 años de lucha", afirmó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a acompañar la marcha y a las familias de las víctimas a no tener miedo.

"El sábado lloré de rabia, de impotencia, de frustración. Pero seguimos de pie. No están solos", concluyó.

Lee también: México y EU revisan avances de campaña en contra del gusano barrenador

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

