El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de la ciudad, ha causado conmoción en el público y generado debate sobre la inseguridad en el país.

Carlos Manzo será recordado por sus militantes por su entrega y compromiso con la reducción de la inseguridad causada por grupos delictivos en Uruapan. Su lucha se vio reflejada a través de su movimiento independiente nombrado “Movimiento del Sombrero”.

¿Qué es el “Movimiento del Sombrero”?

El “Movimiento del Sombrero” es una iniciativa independiente que Carlos Manzo encabezó desde su inicio como alcalde en Uruapan, Michoacán, y se caracteriza por su política de cero tolerancia contra criminales y delincuentes.

Cabe destacar que desde el comienzo de su mandato, Carlos Manzo había recibido diversas amenazas de grupos delictivos, como el Cartel Nueva Generación (CNG), y en múltiples ocasiones pidió asistencia y auxilio de las autoridades federales para mitigar la situación en la ciudad y continuar con su lucha por la seguridad de Uruapan.

¿Quién fue Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), se graduó en 2016 de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Entre 2017 y 2018, fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán. De 2021 a 2024, y como aliado de Morena, ejerció el cargo de diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán, con sede en su ciudad natal.

Posteriormente, su arduo trabajo en la política lo llevó a ejercer el cargo de presidente municipal de Uruapan, puesto que obtuvo como candidato independiente y que desempeñó desde septiembre de 2024.

AS