El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de la ciudad, ha causado conmoción en el público y generado debate sobre la inseguridad en el país.Carlos Manzo será recordado por sus militantes por su entrega y compromiso con la reducción de la inseguridad causada por grupos delictivos en Uruapan. Su lucha se vio reflejada a través de su movimiento independiente nombrado “Movimiento del Sombrero”.El “Movimiento del Sombrero” es una iniciativa independiente que Carlos Manzo encabezó desde su inicio como alcalde en Uruapan, Michoacán, y se caracteriza por su política de cero tolerancia contra criminales y delincuentes.Cabe destacar que desde el comienzo de su mandato, Carlos Manzo había recibido diversas amenazas de grupos delictivos, como el Cartel Nueva Generación (CNG), y en múltiples ocasiones pidió asistencia y auxilio de las autoridades federales para mitigar la situación en la ciudad y continuar con su lucha por la seguridad de Uruapan.Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), se graduó en 2016 de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).Entre 2017 y 2018, fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán. De 2021 a 2024, y como aliado de Morena, ejerció el cargo de diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán, con sede en su ciudad natal.Posteriormente, su arduo trabajo en la política lo llevó a ejercer el cargo de presidente municipal de Uruapan, puesto que obtuvo como candidato independiente y que desempeñó desde septiembre de 2024.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS