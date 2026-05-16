La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de un hombre en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, acusado de maltrato animal.

Personal ministerial desplegó un operativo para desahogar una orden de cateo en una finca ubicada sobre la calle Del Cocinero, en la colonia Artesanos de dicho municipio.

La diligencia de esta representación social se originó tras una denuncia ciudadana interpuesta ante el Ministerio Público, en la cual se señalaba el maltrato físico continuo en contra de un ejemplar canino de raza pastor belga.

Durante el desahogo de la diligencia ministerial, personal de la dependencia estatal detectó que se ponía en riesgo la integridad del canino, ya que el propietario del inmueble intentó obstruir la justicia al ofrecer dinero en efectivo a los elementos actuantes con el propósito de impedir que se llevara a cabo el operativo.

Por estos hechos, los elementos procedieron a la inmediata detención de David “N” por los delitos de maltrato animal y cohecho. Cabe señalar que, tras una revisión protocolaria a sus pertenencias, también le fueron localizadas diversas bolsas de plástico con cierre hermético que contenían vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana.

Tras ser puesto a disposición de un juez de Control, se decretó como legal la detención del ciudadano , al determinarse que el actuar de los elementos policiales y ministeriales se apegó estrictamente a derecho y ocurrió en flagrancia de los delitos señalados.

Por su parte, el perro pastor belga fue rescatado a salvo del interior del inmueble y trasladado de urgencia a las instalaciones de Bienestar Animal de Tlaquepaque, donde personal médico veterinario le brindó la atención oportuna.

Asimismo, se desahogaron los dictámenes periciales correspondientes para documentar las lesiones del animal, los cuales ya forman parte de la indagatoria que sostiene esta Unidad de Investigación.

SV