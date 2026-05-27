ANPEC lanza campaña nacional contra la venta de cigarros pirata

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió sobre el crecimiento del mercado ilegal de cigarros en México y lanzó la campaña nacional “Vender cigarros pirata no vale la pena” , con la que busca alertar a tenderos y pequeños negocios sobre las consecuencias legales y económicas de comercializar productos de contrabando.

La organización sostuvo que el aumento sostenido del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco ha provocado un encarecimiento del cigarro legal y, en consecuencia, un incremento en el consumo de cigarros piratas e ilegales, cuya venta puede derivar en multas, clausuras e incluso penas de cárcel.

De acuerdo con datos presentados por ANPEC, el consumo de cigarros legales pasó de 34 mil 80 millones de unidades en 2021 a 30 mil 160 millones en 2025, una caída de 11.5% en cuatro años. Paralelamente, el mercado de cigarros piratas creció hasta representar 23.3% del consumo nacional, es decir, uno de cada cuatro cigarros vendidos en el país.

“El pequeño comerciante no es el villano de esta historia, es una de las víctimas. Cada cigarro pirata que se vende significa menos margen para el pequeño comercio, menos recaudación para el Estado y más espacio para el crimen organizado”, afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Según la organización, la diferencia de precios ha sido determinante para el desplazamiento del consumo hacia el mercado informal. Mientras una cajetilla legal supera actualmente los 110 pesos, algunas versiones pirata se venden desde 15 pesos en cruceros, puestos ambulantes y estaciones de transporte público.

Mercado ilegal deja pérdidas millonarias

ANPEC señaló que el crecimiento del contrabando no solo representa riesgos sanitarios para los consumidores, sino también pérdidas fiscales considerables para el Estado mexicano.

Estimó que durante 2025 la comercialización de cigarros ilegales provocó una evasión fiscal equivalente a mil 314 millones de dólares, más de 13 mil 500 millones de pesos que dejaron de ingresar al erario y que, acusó, terminan fortaleciendo redes criminales.

La agrupación alertó además sobre la normalización del comercio ilícito en distintos espacios públicos donde, aseguró, se venden cajetillas sin advertencias sanitarias, sin códigos fiscales e incluso cigarros sueltos a menores de edad.

Rivera criticó que, mientras el comercio formal enfrenta regulaciones sanitarias y cargas fiscales crecientes, el mercado ilegal opera con impunidad. Como ejemplo, mencionó el reciente decomiso de 1.8 millones de cigarros pirata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China y Corea.

Convocan a foro en San Lázaro

Como parte de la campaña, ANPEC realizó el pasado 12 de mayo un foro en la Cámara de Diputados para discutir el impacto del IEPS en el pequeño comercio y el crecimiento del mercado negro.

El panel contó con la participación del economista Gerardo Esquivel; el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández; la legisladora Noemí Berenice Luna Ayala; el diputado Gerardo Villarreal Solís y representantes de la propia ANPEC.

La organización pidió al Gobierno federal fortalecer las aduanas, endurecer las sanciones contra las redes de distribución ilícita y abrir mesas de diálogo con el pequeño comercio para revisar el impacto fiscal sobre las tiendas de barrio.

La campaña ‘Vender cigarros pirata no vale la pena’ es el primer paso de una agenda más amplia para defender la vigencia del comercio legal y la economía popular, según informó la ANPEC.