Falso repartidor, conoce el nuevo modus operandi para robar en casas

En días recientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre la detección de un nuevo método de robo, en el que los delincuentes obtienen los datos necesarios para acceder a un domicilio sin ser descubiertos o sorprendidos por algún habitante .

Según la información compartida por la agencia pública, esta técnica, conocida como “falso repartidor”, es un nuevo modus operandi en el que los criminales fingen ser repartidores de alguna app de servicio de envíos para identificar si hay alguien en la casa sin levantar sospechas.

Para ello, los ladrones primero tocan a la puerta fingiendo que son repartidores de comida u otro producto; su principal distractor es tocar directamente el timbre y actuar con normalidad y amabilidad mientras esperan tu reacción.

En caso de no obtener respuesta o de confirmar que el lugar está vacío, rápidamente llaman a sus cómplices y aprovechan para forzar la puerta e ingresar al hogar , tomando objetos de valor y dinero antes de escapar.

Por ello, las autoridades advierten a la población e instan a tomar las medidas necesarias para evitar ser víctima de estos grupos de malhechores.

Dentro de las medidas de precaución que el gobierno recomienda implementar para impedir caer en esta trampa se encuentran las siguientes:

Usa mirilla o cámara antes de abrir.

Pide identificación y número de orden.

Haz ruido o enciende las luces; tu presencia los ahuyentará.

Refuerza puertas, rejas y ventanas, incluso si estás dentro.

Usa tus grupos vecinales para alertar sobre personas sospechosas.

Si sales por mucho tiempo, asegúrate de que puertas y ventanas estén bien reforzadas.

Además, se invita a toda la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencia 911 o contactar a las fuerzas del orden a través de la app Mi Policía.

Asimismo, se aconseja estar pendiente de las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad y de la Unidad de Contacto del Secretario SSC para mantenerse informado y conocer a tiempo las nuevas estrategias de bandas criminales, evitando así ser afectado por alguna de ellas.

