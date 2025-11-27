La Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves durante su conferencia matutina, que hasta ahora el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no le ha manifestado su intención de renunciar, como ha trascendido en las últimas horas en medios de comunicación, aunque confirmó que recibió una carta del Senado que aún está analizando.

"Hasta ahora no me lo ha manifestado (su intención de renunciar)", apuntó la Mandataria.

La reacción de Sheinbaum ocurre, luego de que distintos medios de comunicación aseguraran que este jueves Gertz Manero, titular de la FGR desde enero de 2019, presentaría su renuncia ante el Senado, que convocó a una sesión extraordinaria para hoy a las 10:00 am.

Sheinbaum explicó que el documento fue remitido por la Cámara Alta y que se encuentra en análisis con su equipo jurídico.

"Yo recibí un documento del Senado, que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar", aseveró.

Sin dar más detalles, la Presidenta insistió en que no adelantará conclusiones hasta terminar la revisión formal del escrito.

"Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, la Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos", insistió Sheinbaum.

Sheinbaum habla sobre el desempeño de Gertz Manero

Al ser cuestionada sobre su evaluación del desempeño de Gertz Manero, la Mandataria afirmó que "ha hecho un buen trabajo al frente de la fiscalía" y destacó la cooperación institucional durante su gobierno.

No obstante, subrayó que el país requiere fortalecer la articulación entre autoridades en sus distintos niveles.

Te puede interesar: Jalisco recibirá recursos de la federación para transporte público de cara al Mundial

"Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor, en eso estamos trabajando desde que llegamos", señaló Sheinbaum.

De acuerdo con algunas versiones que han circulado en redes sociales, la posible renuncia del funcionario de 86 años, se debería a motivos de salud.

Entre los posibles sucesores en el cargo, estarían el exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y la consejera jurídica de Palacio Nacional, Ernestina Godoy.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV