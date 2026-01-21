Entrega de 37 capos a Estados Unidos fue una "decisión soberana": Sheinbaum

Este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la entrega de 37 presos vinculados con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos haya sido negociada con su homólogo Donald Trump en la llamada que tuvo con él la semana pasada, y subrayó que se trató de "una decisión soberana".

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante, aclarar la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana” , subrayó la Mandataria en su conferencia de prensa matutina.

El martes, el Gobierno de México anunció el traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados "una amenaza real para la seguridad" y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales, lo que representó la tercera entrega de este tipo bajo el Gobierno de Sheinbaum.

En momentos más información...

Lee también: Jalisco es el estado con mayor número de casos de sarampión en 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB