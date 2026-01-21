Miércoles, 21 de Enero 2026

Entrega de 37 capos a Estados Unidos fue una "decisión soberana": Sheinbaum

El martes, el Gobierno de México anunció el traslado a EU de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados "una amenaza real para la seguridad"

De acuerdo con la Presidenta, la entrega fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada a solicitud del departamento de justicia estadounidense. EFE/I. Esquivel

Este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la entrega de 37 presos vinculados con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos haya sido negociada con su homólogo Donald Trump en la llamada que tuvo con él la semana pasada, y subrayó que se trató de "una decisión soberana".

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante, aclarar la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana”, subrayó la Mandataria en su conferencia de prensa matutina.

El martes, el Gobierno de México anunció el traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados "una amenaza real para la seguridad" y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales, lo que representó la tercera entrega de este tipo bajo el Gobierno de Sheinbaum.

