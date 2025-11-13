Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Fernández Noroña es confrontado por estudiantes durante su visita a Guanajuato

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue recibido entre gritos y reclamos por parte de un grupo de estudiantes durante su presentación en la Universidad de Guanajuato

Por: El Informador

En un evento celebrado en la Universidad de Guanajuato, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue recibido entre gritos y reclamos por parte de un grupo de estudiantes. ESPECIAL

En un evento celebrado en la Universidad de Guanajuato, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue recibido entre gritos y reclamos por parte de un grupo de estudiantes. ESPECIAL

En un evento celebrado en la Universidad de Guanajuato, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue recibido entre gritos y reclamos por parte de un grupo de estudiantes. 

La universidad invitó a Fernández Noroña al Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP). Durante su presentación, un pequeño grupo de estudiantes portaba pancartas con críticas hacia el senador, señalando su reciente viaje a Palestina en medio de las inundaciones en Veracruz.

Asimismo, los manifestantes recordaron la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, por un valor de 12 millones de pesos el pasado 11 de noviembre del año previo, crítica que enmarcaron como “incongruente con los principios de la 4T”. 

Al verse confrontado, Fernández Noroña contestó reprochando al grupo de manifestantes y argumentando que “un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la sesión”. 

También acusó a la moderadora de la charla de permitir el desorden y se negó a que los estudiantes subieran al podio para debatir sus cuestionamientos. 

 

El ambiente dentro del auditorio fue tenso, mientras algunos asistentes pedían que los manifestantes se bajaran del podio para continuar con la reunión, la intervención del senador se vio interrumpida por los reclamos.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones