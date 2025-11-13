En un evento celebrado en la Universidad de Guanajuato, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue recibido entre gritos y reclamos por parte de un grupo de estudiantes.

La universidad invitó a Fernández Noroña al Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP). Durante su presentación, un pequeño grupo de estudiantes portaba pancartas con críticas hacia el senador, señalando su reciente viaje a Palestina en medio de las inundaciones en Veracruz.

Asimismo, los manifestantes recordaron la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, por un valor de 12 millones de pesos el pasado 11 de noviembre del año previo, crítica que enmarcaron como “incongruente con los principios de la 4T”.

Al verse confrontado, Fernández Noroña contestó reprochando al grupo de manifestantes y argumentando que “un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la sesión”.

También acusó a la moderadora de la charla de permitir el desorden y se negó a que los estudiantes subieran al podio para debatir sus cuestionamientos.

El ambiente dentro del auditorio fue tenso, mientras algunos asistentes pedían que los manifestantes se bajaran del podio para continuar con la reunión, la intervención del senador se vio interrumpida por los reclamos.

