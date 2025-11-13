Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autoridades revisan ejes del Plan Michoacán por la Paz

Las autoridades federales agradecieron la confianza y disposición de las y los presidentes municipales para trabajar de manera coordinada con el estado y la federación

Por: Elsy Angélica Elizondo

Durante el encuentro, las autoridadese revisaron los ejes estratégicos del plan. X / @OHarfuch

Durante el encuentro, las autoridadese revisaron los ejes estratégicos del plan. X / @OHarfuch

En seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con el licenciado Lázaro Cárdenas Batel, sostuvieron una reunión en Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector empresarial.

Durante el encuentro se revisaron los ejes estratégicos del plan: inteligencia, atención a las causas, coordinación interinstitucional, regionalización y blindaje de fronteras, con el objetivo de prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias, así como la actividad económica en el estado. 

Te recomendamos: Destapan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, para gobernar Michoacán

Las autoridades federales agradecieron la confianza y disposición de las y los presidentes municipales para trabajar de manera coordinada con el estado y la federación.

Posteriormente, en Uruapan, se llevó a cabo una reunión con la presidenta municipal Grecia Quiroz para reforzar la vigilancia y atender necesidades prioritarias de la población.

El Gobierno de México reiteró que la seguridad de Michoacán es una prioridad y anunció que las visitas continuarán de forma constante para supervisar avances y fortalecer la construcción de la paz en la entidad. 

Captura de pantalla. X / @OHarfuch
Captura de pantalla. X / @OHarfuch

En breve más información…

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones