En seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con el licenciado Lázaro Cárdenas Batel, sostuvieron una reunión en Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector empresarial.

Durante el encuentro se revisaron los ejes estratégicos del plan: inteligencia, atención a las causas, coordinación interinstitucional, regionalización y blindaje de fronteras, con el objetivo de prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias, así como la actividad económica en el estado.

Las autoridades federales agradecieron la confianza y disposición de las y los presidentes municipales para trabajar de manera coordinada con el estado y la federación.

Posteriormente, en Uruapan, se llevó a cabo una reunión con la presidenta municipal Grecia Quiroz para reforzar la vigilancia y atender necesidades prioritarias de la población.

El Gobierno de México reiteró que la seguridad de Michoacán es una prioridad y anunció que las visitas continuarán de forma constante para supervisar avances y fortalecer la construcción de la paz en la entidad.

Captura de pantalla. X / @OHarfuch

En breve más información…