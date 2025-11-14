Los titulares del gabinete de seguridad sostuvieron una reunión en Morelia con las autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes del sector productivo para fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. También se planteó crear un plan específico para el municipio de Uruapan.

En el encuentro que tuvo lugar en el cuartel de la 21 Zona Militar se reiteró la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.

En tanto, las autoridades michoacanas expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar en conjunto con el estado y la Federación.

Al término de la reunión, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que en el encuentro hubo participación abierta de todos los asistentes y “se dio toda la información de lo que consiste el Plan (Michoacán por la Paz y la Justicia), de parte del general (Ricardo) Trevilla (titular de la Defensa Nacional) y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Precisó que los alcaldes presentes pidieron a las autoridades federales “coordinación y mucho apoyo”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, señaló que “lo más importante ahora es la coordinación, como lo señaló el secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch) a nivel nacional”.

Agregó que irán “por objetivos delincuenciales de primero y segundo nivel, con mucha inteligencia y mucho reforzamiento” por parte de las fuerzas federales desplegadas en la entidad.

Plan local

García Harfuch, el general Trevilla y el titular de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, también estuvieron en Uruapan, donde la alcaldesa Grecia Quiroz demanda un plan concreto para Uruapan.

“Ahora ellos traen un plan que es generalizado para Michoacán. Yo les pedí que traigan un plan específico para Uruapan y eso se acordó en la reunión”, dijo Quiroz en rueda de prensa.

Posteriormente, los funcionarios federales hicieron un recorrido por este municipio, durante el cual se informó que, en las últimas 24 horas, en operativos en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas y se aseguraron drogas y armas.

Grecia Quiroz ha sido amenazada

El obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, denunció que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viudad de Carlos Manzo, ha recibido amenazas, al igual que los regidores y la síndica de ese municipio.

“El martes fue el fin del Novenario de Carlos Manzo, en Uruapan, yo fui al séptimo día, porque el lunes me venía. En la parroquia de San Francisco de Asís, del Centro, vi un espectáculo de dolor, de intranquilidad de la gente; y el grupo de Gobierno, regidores, y demás incluyendo la síndica, quisieron platicar conmigo antes de la misa, los vi temerosos, los vi con miedo, los vi indefensos y mencionaron que han seguido recibiendo amenazas”, relató.

