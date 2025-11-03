Gas Bienestar surgió en 2021 con el propósito de contener la especulación en el precio del gas LP, garantizar un abastecimiento seguro y reducir el impacto en la economía de los hogares mexicanos.

Actualmente, el programa opera principalmente en la Ciudad de México y cuenta con el respaldo del Gobierno federal , que busca ofrecer a las familias una alternativa justa y accesible frente a los precios del sector privado.

Como parte de sus actividades regulares, Gas Bienestar anunció las tarifas que estarán vigentes del 3 al 8 de noviembre de 2025. Los precios se mantienen en un rango competitivo con respecto a las empresas privadas, con el objetivo de asegurar que los hogares de la capital y su zona metropolitana cuenten con un servicio confiable y asequible.

Costo del Gas Bienestar en la semana del 3 al 8 de noviembre

Estos precios reflejan el compromiso de mantener un energético básico a tarifas accesibles, en cumplimiento con los límites fijados por la Comisión Nacional de Energía.

Gas LP en cilindro de 20 kg: $390

Gas LP en cilindro de 30 kg: $585

Cilindro vacío de 20 kg: $1,825

Cilindro vacío de 30 kg: $2,240

Cilindro de 20 kg con gas: $2,215

Cilindro de 30 kg con gas: $2,825

Los costos se mantienen dentro de los topes autorizados por las autoridades regulatorias como parte del programa Gas Bienestar, que busca ofrecer un servicio seguro y confiable, con cilindros verificados y sellos de garantía que aseguran el llenado completo del producto.

¿Cómo pedir Gas Bienestar?

Solicitar el suministro de Gas Bienestar es un proceso sencillo y accesible. A través de su cuenta de X, este programa informó que la única manera de solicitar la venta de cilindros es por pedido.

La empresa, que opera con camiones equipados con tecnología avanzada para garantizar seguridad y localización, invita a los consumidores a contactar al centro de ayuda al número 800 427 2222 para cualquier consulta o servicio.

