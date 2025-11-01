Sábado, 01 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Beca Benito Juárez: Cómo consultar el saldo y movimientos de tu tarjeta desde casa

El programa forma parte de la política de bienestar social y educativa del país

Por: Yahaira Chagollan

Puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. ESPECIAL

Puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. ESPECIAL

La Beca Universal para la Educación Media Superior Benito Juárez ofrece un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato en México, con el objetivo de favorecer la continuidad educativa y reducir la deserción escolar.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México, busca garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación media superior sin que las dificultades económicas sean un obstáculo.

LEE: INAPAM: Cómo tramitarla en noviembre, beneficios y descuentos actualizados

El programa, que forma parte de la política de bienestar social y educativa del país, ha logrado ampliar la cobertura de apoyo a miles de estudiantes, brindando un respaldo económico que contribuye a cubrir gastos relacionados con transporte, material escolar y alimentación.

Es importante recordar que la beca se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o en tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y acceso oportuno. En este sentido, uno de los temas que más preocupa a los beneficiarios es cómo consultar su saldo o movimientos realizados sin necesidad de acudir a las oficinas o ventanillas físicas.

¿Cómo consultar el saldo y movimientos de tu tarjeta desde casa?

Si quieres verificar el saldo de tu tarjeta sin desplazarte a un cajero, puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Desde esta plataforma no solo podrás conocer tu saldo, sino también realizar operaciones de manera ágil y segura.

La app está disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android. Para consultar tu saldo dentro de la aplicación, sigue estos pasos:

Ve a tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.

  • Acepta los "Términos y condiciones".
  • Escribe tu número de celular.
  • Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.
  • Genera una contraseña y confírmala.
  • Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

TAMBIÉN LEE: ¿Cuándo inicia el segundo apoyo a damnificados por lluvias?

Otra opción es: Vía telefónica

Una de las opciones más sencillas es llamar al número de atención del Banco del Bienestar. Al seguir las indicaciones del menú, se puede acceder a la consulta de saldo proporcionando algunos datos de verificación, como los dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento.

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones