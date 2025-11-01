Beca Benito Juárez: Cómo consultar el saldo y movimientos de tu tarjeta desde casa

La Beca Universal para la Educación Media Superior Benito Juárez ofrece un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato en México, con el objetivo de favorecer la continuidad educativa y reducir la deserción escolar.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México, busca garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación media superior sin que las dificultades económicas sean un obstáculo.

El programa, que forma parte de la política de bienestar social y educativa del país, ha logrado ampliar la cobertura de apoyo a miles de estudiantes, brindando un respaldo económico que contribuye a cubrir gastos relacionados con transporte, material escolar y alimentación.

Es importante recordar que la beca se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o en tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y acceso oportuno. En este sentido, uno de los temas que más preocupa a los beneficiarios es cómo consultar su saldo o movimientos realizados sin necesidad de acudir a las oficinas o ventanillas físicas.

¿Cómo consultar el saldo y movimientos de tu tarjeta desde casa?

Si quieres verificar el saldo de tu tarjeta sin desplazarte a un cajero, puedes utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Desde esta plataforma no solo podrás conocer tu saldo, sino también realizar operaciones de manera ágil y segura.

La app está disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android. Para consultar tu saldo dentro de la aplicación, sigue estos pasos:

Ve a tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.

Acepta los "Términos y condiciones".

Escribe tu número de celular.

Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.

Genera una contraseña y confírmala.

Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

Otra opción es: Vía telefónica

Una de las opciones más sencillas es llamar al número de atención del Banco del Bienestar. Al seguir las indicaciones del menú, se puede acceder a la consulta de saldo proporcionando algunos datos de verificación, como los dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento.

