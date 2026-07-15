Sheinbaum presenta Ley contra el Feminicidio: ¿Cómo deberán actuar ahora las fiscalías estatales?

Durante " La Mañanera " de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, como primera mujer mexicana al frente del Poder Ejecutivo, asumió una responsabilidad: proteger a las mujeres del país. Tras esto, desde Palacio Nacional, la Mandataria presentó la iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio .

Sheinbaum declaró que esta medida busca que haya cero impunidad en este delito en todo el país y que en todos los Estados se investigue de la misma manera.

Ley contra el Feminicidio: ¿Qué representa esto para las fiscalías estatales?

Sheinbaum Pardo indicó que en las fiscalías estatales debe haber un trabajo igual. Sentenció que el peor delito de violencia contra las mujeres es el feminicidio , "que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer", explicó.

"Es un delito de odio asociado a ser mujer en nuestro país; aun cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción.

"Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, por un lado, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación, como también la cero impunidad frente al delito", expuso.

Admitió que en algunas fiscalías se sigue catalogando este delito como homicidio cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, además de que se tardan mucho .

"Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como homicidio [...]. Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios", recalcó.

Apuntó que esta ley está sustentada en el trabajo que hizo la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fue fiscala de la Ciudad de México y que permitió disminuir la impunidad.

Iniciativa será enviada al Congreso

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, explicó que esta iniciativa de Ley será enviada al Congreso para su discusión y aprobación, y se homologa el tipo penal: "Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género".

Consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde. EFE / M. Guzmán

Mencionó que se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.

Detalló que se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, que esté embarazada o viva con discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una servidora pública o se usen ácidos.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que esta iniciativa parte de que existe una obligación de investigar con debida diligencia y se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país.

Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis en contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas.

También se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubiere iniciado la investigación, así como el ministerio público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio hasta la ejecución de las sanciones .

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que la ley también incluye todo lo relacionado con los derechos de las víctimas, como el acceso a la verdad y la justicia, la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas, que en este caso son niñas, niños y adolescentes.

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