Fuego consume Sam's Club en Hermosillo (VIDEO)

Durante la madrugada de este jueves 12 de febrero, un fuego voraz consumió parte de una tienda Sam's Club ubicada en el sector Vado del Río, en Hermosillo. El incendio se propagó por la techumbre del edificio y la situación movilizó a más de 40 elementos de distintas corporaciones de emergencia.

Hasta el momento, autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas y que la situación se encuentra controlada.

El siniestro de la tienda afectada que se localiza en el cruce de Paseo Río Sonora y bulevar Reforma fue reportado a las 15:36 horas, informó Juan Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Al arribar las primeras unidades, los cuerpos de rescate encontraron un fuego bastante desarrollado en el interior del establecimiento, por lo que de inmediato se desplegaron acciones para evitar la propagación a comercios cercanos y preparar un operativo de mayor magnitud.

En las labores participan alrededor de 40 bomberos con el apoyo de al menos 11 unidades, además de personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora, Policía Municipal, Servicios Públicos, Agua de Hermosillo y la Coordinación de Desarrollo Urbano.

Debido a la intensidad del incendio, autoridades cerraron de manera temporal diversas vialidades en la zona, entre ellas Río Sonora, Camino del Seri y Solidaridad, así como los cruces de Cultura y Galeana, Cultura y Solidaridad, Cultura y Reforma, Río Sonora y Reforma, y Río Sonora y Comonfort.

Se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y permitir el libre tránsito de los vehículos de emergencia.

Aunque el incendio fue catalogado como amplio e intenso no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones humanas directas.

Las autoridades continuaban en el lugar realizando labores de enfriamiento y evaluación de daños.

