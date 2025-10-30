Profeco explica cómo ahorrar energía para mantener la tarifa básica de la CFE

Ante la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió que el subsidio de verano que beneficiaba a varios estados del país llegará a su fin el próximo 31 de octubre, lo que podría provocar que muchos hogares experimenten un incremento en su recibo de luz.Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de investigar y compartir una serie de acciones que puedan ayudar a mantener la tarifa de la CFE dentro del rango básico.Cabe destacar que todas las alternativas presentadas por el organismo público se basan en hábitos cotidianos, el mantenimiento y el uso de aparatos y electrodomésticos del hogar, por lo que en muchas ocasiones no será posible seguir todas las recomendaciones, ya que dependen del estilo de vida y las posibilidades de cada persona.Sin embargo, si tu objetivo es ahorrar un poco, es importante identificar cuáles de estas pequeñas acciones se pueden adaptar a tu familia y comenzar a implementarlas de manera constante en tu domicilio.La Profeco destaca que estas acciones tienen un impacto directo en el monto del recibo, además de señalar cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía y cómo reducir su uso.Con estas recomendaciones, tanto la Profeco como la CFE buscan promover el ahorro de energía, contribuir a la economía de los mexicanos y asegurar que se conserve el subsidio federal.Recuerda que si el consumo de energía supera el límite permitido, se elimina el subsidio y el costo por kilowatt hora aumenta. Mantener un uso moderado de electricidad ayuda a conservar la tarifa básica y evitar el cambio a la tarifa DAC, donde los precios son mucho más altos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP