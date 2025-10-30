Estamos en la época de los frentes fríos, uno de los fenómenos meteorológicos más relevantes para México, debido a los cambios bruscos de temperatura y los efectos asociados como lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, heladas e incluso nevadas.

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta temporada se prevén en total entre 48 y 50 frentes fríos, una cifra ligeramente menor al promedio histórico de 58.

El periodo de afectación comenzó ya en septiembre pasado y se extenderá hasta mayo de 2026.

Respecto a cuántos habrá en los próximos meses en promedio, se menciona en el desglose que se esperan 6 para este mes de noviembre que está por comenzar.

Para los demás meses se esperan 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo.

Esto significa que el mayor número de sistemas coincidirá con los meses de invierno, cuando la entrada de aire polar es más intensa.

¿Qué estados serán los más afectados?

Los efectos varían según la región. En el norte del país, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango enfrentan las caídas más extremas, con heladas y, en ocasiones, nevadas. En el centro, entidades como Puebla, Hidalgo y Estado de México suelen registrar descensos importantes, sobre todo en zonas montañosas.

En la zona costera del Golfo de México son comunes los llamados “eventos de Norte”, que generan oleaje elevado, lluvias y vientos intensos.

