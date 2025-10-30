¿CFE hará visitas sorpresa en noviembre para cortar la luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado a conocer una estrategia operativa que tendrá un impacto en miles de hogares a lo largo del territorio nacional. A partir del próximo mes de noviembre, su personal técnico efectuará inspecciones sorpresivas en domicilios con el fin de verificar posibles anomalías en la prestación del servicio eléctrico. Esta acción tiene como objetivo principal identificar y aplicar sanciones a aquellos que no acaten las normativas establecidas en el convenio de suministro.La determinación de llevar a cabo estas inspecciones sin notificación previa surge de la urgencia de contrarrestar el aumento en el número de conexiones ilícitas que impactan tanto la infraestructura de la red eléctrica como la salud financiera de la paraestatal. De acuerdo con información oficial, estas conductas generan pérdidas económicas anuales millonarias para la CFE.Las autoridades de la CFE han aclarado que estas revisiones se enfocarán en áreas que presentan una alta incidencia de irregularidades reportadas. Por ende, los consumidores que cumplen cabalmente con sus obligaciones no deberían sentir inquietud.A diferencia de las interrupciones por morosidad en el pago, las cuales suelen requerir un aviso previo, existen casos específicos en los que la CFE está facultada para suspender el servicio eléctrico de manera inmediata. Estas determinaciones están amparadas por el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.Los operarios de la CFE tienen la facultad de llegar al domicilio sin aviso previo y podrían interrumpir el flujo eléctrico de inmediato si detectan alguna de las siguientes anomalías, a menudo ignoradas por gran parte de los usuarios:Esta medida se inscribe dentro de una estrategia integral diseñada para incrementar la recaudación y minimizar las pérdidas ocasionadas por el hurto de energía. No obstante, ha suscitado cierta preocupación en distintos sectores de la ciudadanía, en especial en zonas donde las conexiones no autorizadas son frecuentes debido a circunstancias socioeconómicas.El proceso de verificación que los técnicos de la CFE llevarán a cabo durante el mes de noviembre será exhaustivo, con el objetivo de identificar cualquier tipo de irregularidad. Es importante que los consumidores conozcan los pasos a seguir:Las consecuencias de ser sorprendido incurriendo en estas faltas van más allá de quedarse sin energía eléctrica. Los infractores se exponen a graves repercusiones legales. La CFE ejecutará la interrupción inmediata del servicio, y adicionalmente, los responsables deberán:Frente al inminente comienzo de las inspecciones por parte de la CFE, es crucial que los usuarios confirmen la legalidad y estado de sus instalaciones eléctricas. Esta disposición, si bien puede generar incomodidad, busca garantizar la equidad en el servicio y la estabilidad de la red eléctrica nacional.Para evitar contratiempos durante estas visitas, se aconseja a los usuarios:Adicionalmente a las infracciones ya mencionadas, hay otras causas por las que la CFE podría suspender el servicio. Estas incluyen:Si tiene dudas acerca del estatus de su servicio, se recomienda establecer contacto directo con las oficinas de atención al cliente de la CFE para prevenir situaciones desagradables durante estas inspecciones.BB