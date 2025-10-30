¿CFE hará visitas sorpresa en noviembre para cortar la luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado a conocer una estrategia operativa que tendrá un impacto en miles de hogares a lo largo del territorio nacional. A partir del próximo mes de noviembre, su personal técnico efectuará inspecciones sorpresivas en domicilios con el fin de verificar posibles anomalías en la prestación del servicio eléctrico. Esta acción tiene como objetivo principal identificar y aplicar sanciones a aquellos que no acaten las normativas establecidas en el convenio de suministro.

¿Por qué la CFE Recurre a las Revisiones Improvisadas?

La determinación de llevar a cabo estas inspecciones sin notificación previa surge de la urgencia de contrarrestar el aumento en el número de conexiones ilícitas que impactan tanto la infraestructura de la red eléctrica como la salud financiera de la paraestatal. De acuerdo con información oficial, estas conductas generan pérdidas económicas anuales millonarias para la CFE.

Las autoridades de la CFE han aclarado que estas revisiones se enfocarán en áreas que presentan una alta incidencia de irregularidades reportadas. Por ende, los consumidores que cumplen cabalmente con sus obligaciones no deberían sentir inquietud.

A diferencia de las interrupciones por morosidad en el pago, las cuales suelen requerir un aviso previo, existen casos específicos en los que la CFE está facultada para suspender el servicio eléctrico de manera inmediata. Estas determinaciones están amparadas por el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Los operarios de la CFE tienen la facultad de llegar al domicilio sin aviso previo y podrían interrumpir el flujo eléctrico de inmediato si detectan alguna de las siguientes anomalías, a menudo ignoradas por gran parte de los usuarios:

Alteración de equipos de medición: Conocidos popularmente como “diablitos”, estos artefactos modifican el registro real del consumo energético.

Acometidas no reglamentarias: Se trata de modificaciones en las instalaciones que obstaculizan el funcionamiento correcto del medidor.

Enganches no autorizados: Aquellas conexiones ejecutadas sin la aprobación de la CFE, llamadas coloquialmente “colgarse” del tendido eléctrico público.

Instalaciones de riesgo: Sistemas eléctricos que representan un peligro para la seguridad de los ocupantes o terceros.

Impacto de las Inspecciones Imprevistas en la Red Eléctrica

Esta medida se inscribe dentro de una estrategia integral diseñada para incrementar la recaudación y minimizar las pérdidas ocasionadas por el hurto de energía. No obstante, ha suscitado cierta preocupación en distintos sectores de la ciudadanía, en especial en zonas donde las conexiones no autorizadas son frecuentes debido a circunstancias socioeconómicas.

El proceso de verificación que los técnicos de la CFE llevarán a cabo durante el mes de noviembre será exhaustivo, con el objetivo de identificar cualquier tipo de irregularidad. Es importante que los consumidores conozcan los pasos a seguir:

En primer lugar, el personal se identificará como trabajador oficial de la CFE.

Posteriormente, procederán a revisar el contador y las instalaciones eléctricas en busca de manipulaciones.

Finalmente, si se encuentra alguna infracción, se efectuará el corte inmediato del suministro.

Las consecuencias de ser sorprendido incurriendo en estas faltas van más allá de quedarse sin energía eléctrica. Los infractores se exponen a graves repercusiones legales. La CFE ejecutará la interrupción inmediata del servicio, y adicionalmente, los responsables deberán:

Afrontar el pago de multas sustanciales, cuya cuantía dependerá de la severidad de la infracción.

Saldar una estimación del consumo de energía no registrado durante el período en que existió la anomalía.

Cubrir los costos administrativos asociados a la reactivación del servicio.

En situaciones de hurto de energía, enfrentar posibles acciones legales de carácter penal.

Frente al inminente comienzo de las inspecciones por parte de la CFE, es crucial que los usuarios confirmen la legalidad y estado de sus instalaciones eléctricas. Esta disposición, si bien puede generar incomodidad, busca garantizar la equidad en el servicio y la estabilidad de la red eléctrica nacional.

Para evitar contratiempos durante estas visitas, se aconseja a los usuarios:

Mantener sus obligaciones de pago al día con la Comisión Federal de Electricidad.

Asegurarse de que las instalaciones eléctricas cumplan con las regulaciones vigentes.

Abstenerse de realizar cualquier alteración no autorizada al sistema de medición.

Notificar directamente a la CFE sobre cualquier anomalía detectada en su servicio.

Guardar los comprobantes de pago como evidencia ante cualquier posible desacuerdo.

Otros Motivos de Suspensión

Adicionalmente a las infracciones ya mencionadas, hay otras causas por las que la CFE podría suspender el servicio. Estas incluyen:

Saldos pendientes: La falta de pago total de la factura podría resultar en la suspensión.

Pagos tardíos: Realizar abonos después de la fecha límite puede ocasionar interrupciones.

Ajustes de facturación: Cuando se identifican errores en el cálculo del consumo y no se cubre la diferencia resultante.

Si tiene dudas acerca del estatus de su servicio, se recomienda establecer contacto directo con las oficinas de atención al cliente de la CFE para prevenir situaciones desagradables durante estas inspecciones.

